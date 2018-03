Vierzon, Cher, Centre-Val de Loire, France

Lancé en 2003 par Jean-Louis Borloo, le PNRU, Programme national de rénovation urbaine, passe en phase 2 ! Place au NPNRU, Nouveau programme national de rénovation urbaine, soit 10 milliards d'euros promis par Emmanuel Macron d'ici 2024 pour des centaines de quartiers en besoin de financement. Vierzon est la première ville de France à avoir signé - en juin 2017 - une convention avec l'Etat pour intégrer ce NPRU. La commune a donc proposé d'organiser une rencontre nationale sur ce thème en partenariat avec l'ANRU, l'agence nationale pour la rénovation urbaine.

Bientôt une méthodologie globale de revitalisation ?

Des élus, des directeurs de services d'urbanisme, des représentants de l'Etat, Au total 180 personnes sont donc venues de toute la France (Montceau-les-Mines, Carpentras, vendredi au centre de congrès de Vierzon pour échanger autour du renouvellement urbain et de la revitalisation des villes moyennes. Premier constat : il n' y a pas de recette miracle, comme le note Nicolas Grivel, le directeur général de l'ANRU "Les recettes sont complexes, chaque ville doit trouver des solutions en fonction de sa situation mais on est aussi en phase d'expérimentation d'où l'intérêt de ce type de rencontres". Les élus partagent cet avis mais s'il n'y a pas de recettes miracles, il y a des recettes qui marchent comme par exemple la réappropriation de friches industrielle à caractère remarquable. Anciens fleurons industriels ils marquent l'histoire d'une ville. Devenus obsolètes et après de longues périodes d'abandon les pouvoirs publics parviennent parfois à leur donner une sscondes vie, Espace public, péppinière d'entreprise, rémanégament en logements, bureaux etc... Les exemples sont nombreux mais pour réussir le projet doit être solide et cohérent. Si des exemples réussis existent l'inverse également. Les retours d'expérience sur ce type de projet permettent d'identifier ce qui a marché ou échoué et ainsi tenter de mettre en place des méthodologies globales.

Vierzon a réhabilité une partie des gigantesques batiments de l'ancienne Société française en y installant un bowling, un cinéma et son centre de congrès... © Radio France - Carl Dechâtre

... mais il reste encore une surface gigantesque à utiliser au sein de l'ancienne usine de machines agricoles © Radio France - Carl Dechâtre

Le centre-ville reste le coeur de la commune

Pour la revitalisation des coeurs de villes, les pouvoirs publics tatonnent encore. Tous les élus partagent une idée : les centres-villes doivent rester des lieux de rencontre de flânerie, de convivialité. Mais si certains s'arqueboutent sur le modèle commercial et le maintien de l'ensemble des vitrines qui ont existé dans les années 70-80-90 d'autres pensent que les centre-villes doivent évoluer et s'adapter. Nicolas Sansu, le maire de Vierzon estime que les modes de consommation ont évolué, le e-commerce sur Internet, les commerces de périphérie et les commerces de centre-ville sont une réalité, il ne sert à rien de tenter de revenir en arrrière. En revanche le maire pense qu'une réorganisation du centre et de ses commerces doit être réalisée pour que les gens aient envie de revenir au centre-ville "Avant - explique-t-il - on venait en centre-ville pour le commerce mais on restait pour autre chose. Aujourd'hui les gens ne s'arrêtent plus. Ils font leur course et repartent Il faut redonner envie aux gens de rester, de s'arrêter de se balader" Pour lui cet objectif passe par un réaménagement complet du centre et la création de nouveaux espaces publics conviviaux, invitant à venir passer du temps, proposer aussi des logements décents pour réinstaller des habitants "faire revenir du flux et le commerce reviendra" mais pas forcément les commerces d'autrefois, plutôt de nouvelles offres adaptées à leur époque " des commerces de convivialité, commerces de bouche, artisanat d'art...".

Nicolas Sansu, le maire de Vierzon montre le chantier des actuels travaux de réaménagement du centre-ville © Radio France - Carl Dechâtre

Coups de gueules

La rencontre a aussi été l'occasion pour les élus de faire remonter auprès des représentants de l'ANRU et de l'Etat quelques coups de gueule. D'abord au sujet de la complexité des dossier à monter pour obtenir les les crédits pour la rénovation urbaine. Selon les maires et conseillers municipaux présents, la procédure est un vrai chemin de croix et a encore gagné en complexité depuis le lancement du dispositif en 2003. Par ailleurs, les élus, Nicolas Sansu en tête ont dénoncé une certaine schizophrénie de l'Etat encourageant la revitalisation des coeurs de villes moyennes d'un côté et menant de l'autre une politique de réforme des services publics qui prive les dites villes et leurs administrés de nombreux services autrefois présents, mais aussi du même coup d'actifs et de leur familles utiles à l'économie. un vértiable cercle vicieux pour les communes concernées "Il faut savoir si ces crédits nous servent à mourir dignement ou à rebondir. Je veux croire qu'ils nous serviront à rebondir" a glissé Nicolas Sansu à la tribune.

