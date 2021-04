1er budget participatif pour Coulounieix-Chamiers en Dordogne : les habitants doivent déposer leurs projets

Pour la première fois, la mairie de Coulounieix-Chamiers a décidé de dédier une partie de son budget 2021 à la création d’un budget participatif. Il permettra de réaliser des projets d’intérêt collectif, imaginés par les habitants.

Le principe est simple : du 6 au 30 avril, les habitants et les associations sont invités à déposer une idée en remplissant un questionnaire disponible à la mairie ou sur le site coulounieix-chamiers.fr. Le sport, la culture, la solidarité, l’environnement, le numérique ou le cadre de vie… Tous les domaines sont concernés. Seule condition : le projet doit être utile à tous.

Une enveloppe de 10.000 euros à partager

Les candidatures seront ensuite soumises au vote des Colomniérois entre le 25 mai et le 12 juin. Les trois projets ayant obtenu le plus de voix bénéficieront d’une subvention : jusqu’à 5000 euros pour le premier projet, 3000 euros pour le deuxième, et 2000 euros pour le troisième.

Création d’une commission citoyenne

Une commission citoyenne sera chargée d’accompagner et valider les différents projets. Elle sera constituée de trois habitants, de trois membres d’associations, d’un représentant du Conseil citoyen et d’un élu. Toute personne intéressée pour en faire partie peut s’inscrire via un formulaire disponible à la mairie et sur le site coulounieix-chamiers.fr avant le 23 avril.

Le règlement et la charte de bonne conduite sont disponibles à la mairie ou sur le site de la commune pour plus de détails. À vos candidatures !