1er couac pour la République en Marche dans le Loiret : Emmanuel Constantin ne peut pas se présenter aux législatives

Emmanuel Constantin, le réferent départemental d'En Marche dans le Loiret, ne sera pas finalement candidat aux élections législatives, sur la 2ème circonscription du Loiret. Sa candidature est incompatible avec la fonction qu'il a exercée au sein de la Direccte du Centre Val de Loire.

C'est une fausse note voire un aveu d'amateurisme. La République en Marche annonce ce lundi qu'Emmanuel Constantin n'est plus finalement candidat sur la 2ème circonscription du Loiret, celle d'Orléans Ouest. Selon le communiqué envoyé à la presse " il apparaît qu'en raison des fonctions qu'il a exercées durant l'année écoulée, auprès du Secrétaire Général aux Affaires Régionales et au sein de la Direccte Centre Val de Loire", Emmanuel Constantin est considéré comme inéligible".

Inéligible après vérifications

Il y a 5 jours pourtant, Emmanuel Constantin figurait bien dans la liste des 428 candidats présentée par la Commission d'Investiture d'En Marche. C'était d'ailleurs sans surprise et logique. Le jeune polytechnicien de 26 ans, s'était beaucoup investi durant la campagne de la Présidentielle dans le Loiret. Il a été très actif sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Mais, ni lui ni les cadres de la commission n'avaient réalisé que ses fonctions de chef de service au sein de la Direccte, la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation et du travail, pouvaient poser problème.

Selon l'article LO132 du Code électoral, "_l_es responsables de circonscriptions territoriales ou de direction territoriale des établissements publics de l'Etat sont inéligibles dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent depuis moins d'un an." Or, c'est bien le cas d'Emmanuel Constantin. Il a été été chef de service à la Dirrecte jusqu'à la fin de l'année 2016 avant de se mettre en disponibilité pour s'engager pleinement dans la campagne. Aujourd'hui, il ne peut donc pas être candidat dans le Loiret ni ailleurs en Région Centre Val de Loire. Joint à plusieurs reprises par France Bleu Orléans, l'intéréssé n'a pas souhaité faire de commentaire sur ce couac qui pourrait laisser des traces.

Qui pour le remplacer sur la 2ème circonscription du Loiret ?

Après cette mésaventure, il va falloir très vite trouver un nouveau candidat de la République en Marche sur la 2ème circonscription du Loiret. Benoit Lonceint, le patron des Quick et des Burger King dans le Loiret, avait lui aussi posé un dossier de candidature sur cette circonscription. " Je suis toujours disponible" nous a confirmé le chef d'entreprise. On devrait en savoir plus d'ici mercredi soir.