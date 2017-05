1er mai : près de 4.000 manifestants à Bordeaux, partagés entre abstention et vote anti-FN

Ils étaient plus de 4.000 selon la CGT, 3.500 selon la police : un défilé très politique s'est tenu ce lundi 1er mai à Bordeaux, à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle. Des manifestants divisés, entre abstention et vote Macron pour faire barrage au Front National.

Ils étaient nombreux ce lundi matin à crier leur colère dans les rues de Bordeaux. Le cortège, mené par les syndicats CGT et Sud Solidaire 33, a réuni près de 4.000 manifestants, tiraillés par le vote du second tour de l'élection présidentielle.

Le vote Macron contre le Front National

Louis, militant CGT, prêche sa paroisse dans le cortège. Lui va voter à contre-cœur pour Emmanuel Macron dimanche : "Il faut faire barrage contre les chaînes du Front National. Il n'est pas mon candidat, mais on pourra toujours le combattre dans la rue" explique-t-il.

À ceux qui s'abstiendront ou qui voteront blanc, Louis leur répond : "Mais dites donc, vous comptez sur les autres ! Le danger est à nos portes".

Les jeunes de l'Unef étaient aussi dans le cortège. Elisa Revillon, vice-présidente de l'Unef à Bordeaux : "On est contre les idées du Front National". Va-t-elle voter Emmanuel Macron ? "C'est vraiment embêtant de mettre ce bulletin de vote dans l'urne, mais malheureusement, que faire contre le Front National aujourd'hui ?"

Elisa qui trouve dommage que les syndicats n'étaient pas unis ce lundi 1er mai : "En 2002, il y avait des manifestations anti-FN régulièrement, mais aujourd'hui, les gens ne voient pas la menace" dit-elle.

Ni Le Pen, ni Macron

Evelyne a accroché une pancarte dans son dos. La Bordelaise est très en colère : "Ce qui arrive aujourd'hui, c'est de la faute de toutes les politiques qui ont été menées jusqu'à maintenant" dit-elle.

Evelyne ne votera pas au second tour : "On m'a eu une fois, on ne m'aura pas deux fois. Je me battrai dans la rue selon celui qui passe, mais que ça soit l'un ou l'autre, ça sera pareil !" souffle-t-elle. Evelyne qui se souvient de 2002 : "J'avais voté Chirac. C'était à gerber. Je m'en veux encore" lâche-t-elle.

Plus loin, Géraldine brandit une pancarte "Abstenons-nous de rester chez nous". Une idée de son vote ? "Non, ça veut dire qu'il faudra descendre dans la rue, quoi qu'il arrive !" Pour elle, chacun fait en son âme et conscience "parce que de toute façon, ça sera difficile".

