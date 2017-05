1er mai : A Rennes, le désarroi du monde syndical face au second tour

Entre 3200 et 5000 personnes ont défilé sans heurt, lundi, dans les rues de Rennes lors d'un 1er mai très politique. Comme les états-majors des syndicats, la base oscille elle aussi entre le bulletin Macron et le "ni-ni".

Ce lundi 1er mai, à Rennes, les pancartes anti-FN se mêlent à la forêt de drapeaux syndicaux. La présidentielle s'invite lors de cette journée, d'ordinaire consacrée aux revendications sociales. Et elle mobilise : les manifestants sont 3200 selon la police, 5000 selon les organisateurs. Presque deux fois moins qu'il y a un an, alors que le mouvement contre la loi travail battait son plein - c'est ce jour-là, d'ailleurs, qu'avait commencé l'occupation de la salle de la cité.

#1ermai à #Rennes Pont Pasteur: à gauche la tête du cortège, à droite la fin pic.twitter.com/ExxTPyZ05x — FB Armorique (@bleuarmorique) May 1, 2017

Pour ce 1er mai, la CGT d'Ille-et-Vilaine, Force Ouvrière et Solidaires se sont accordés sur un mot d'ordre exclusivement syndical, sans appel à défiler "pour ou contre tel candidat', contrairement à la CFDT. Pour autant, la possibilité de l'élection de Marine Le Pen est dénoncée sur la plupart des banderoles et s'impose dans les discussions.

#1ermai #Rennes Les syndicats revendiquent 5000 manifestants, ils étaient 2000 à 3500 l'année dernière pic.twitter.com/TzRIPjbAeB — FB Armorique (@bleuarmorique) May 1, 2017

"C'est particulier, cette année", admet Ghyslaine, retraitée, qui ne manque jamais un 1er mai. "On a le FN aux portes du pouvoir et si Emmanuel Macron passe, ce sera la loi travail en pire", se désole-t-elle. Pour le second tour ? "Je ne peux pas être complice de l'élection de l'extrême droite alors je voterai Macron". Herbert, syndicaliste chez Sud, abonde dans son sens, inquiet. "Le premier danger, c'est celui du Front National, y compris pour les libertés syndicales.

Dimanche, on se débarrasse de Marine Le Pen, on s'occupera de Macron ensuite.

"Ni capitalisme, ni fascisme"

Sur son T-shirt, Louis, 81 ans, ancien prof et militant syndical de toujours, affiche une autre position. La photo des deux candidats est barrée d'une croix rouge. "Je ne vote ni pour le capitalisme ni pour le fascisme. La lutte sociale, certes, c'est d'abord contre Le Pen, mais ça n'est pas non plus avec Macron". Philippe, encarté à la CGT, développe en épinglant le projet de réforme du droit du travail par ordonnance dès l'été du candidat d'En Marche !

#1ermai à #Rennes Aperçu du dispositif policier : 15 camions de CRS bloquent le boulevard de la Liberté pic.twitter.com/SgJ6okweoE — FB Armorique (@bleuarmorique) May 1, 2017

"Cela ne s'est jamais vu dans l'histoire de détruire par ordonnance un code juridique", avance-t-il, avant de monter le ton contre "les politiques et les médias". "Dans 5 ans, quand Emmanuel Macron aura détruit toute la protection sociale, Marine Le Pen passera haut la main", pronostique-t-il. "J'espère que tous les donneurs de leçon interrogeront leur conscience plutôt que de culpabiliser ceux qui refusent de voter pour un système qui nous a conduit dans le mur".

Il en est certain : Emmanuel Macron sera élu. Et lui, que fera-t-il dimanche ? "Je voterai Mélenchon. J'ai gardé un bulletin de vote et je serai content de le glisser dans l'urne"' dit-il, avant de donner rendez-vous aux législatives.