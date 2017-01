1er tour de la primaire de la gauche : 29 bureaux de vote en Mayenne

Aujourd'hui, de 9h à 19h, les électeurs et électrices mayennais sont appelés à départager les 7 candidats à l'investiture présidentielle.

Vous avez sans doute eu le temps de décortiquer leurs idées, leurs programmes, leurs projets. La campagne s'est déroulée sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, dans les journaux ou encore lors de dizaines de réunions publiques partout en France. Les fédérations locales du Parti Socialiste, comme celle de la Mayenne, se sont fortement mobilisées pour que cette primaire soit un vrai succès populaire. On verra ça en fin de journée si la gauche a réussi son pari.

Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Jean-Luc Bennahmias sont les candidats en lice. Il n'en restera plus que deux ce soir, les deux qualifiés pour le second tour dimanche 29 janvier.

En Mayenne, 29 bureaux de vote, dont 7 à Laval, 2 à Mayenne et à Evron, sont à votre disposition et vous pouvez les localiser ici.