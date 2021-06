1er tour des départementales en Mayenne : un succès en demi-teinte pour la majorité sortante

Le 1er tour des élections départementales en Mayenne, comme partout ailleurs dans le pays, a été marqué par une abstention massive. Près de 68% des électrices et électeurs ont boudé les urnes en Mayenne. La majorité sortante de la droite et du centre est en ballotage favorable pour l'emporter.

Les candidates et candidats du Président du Département, Olivier Richefou, arrivent en tête dans 11 cantons sur 17, certains avec une avance confortable mais aucun élu dès hier soir, à la différence de ce qui s'était passé en 2015. Si les binômes de la liste "La Mayenne Ensemble" confirment dimanche 27 juin, ils conserveront le pouvoir. Vu comme ça, c'est gagné d'avance. Mais, il y a un mais, à Loiron-Ruillé et à Mayenne, leurs adversaires ont réussi à les déstabiliser, ça s'est joué à peu de choses.

Olivier Richefou affiche malgré tout hier soir un optimisme à toute épreuve, il oublie, en passant, que Doineau-Langouët à Cossé-le-Vivien et Duchemin-Allain à Gorron, des ex-amis, des ex-proches, des ex-conseillers de la majorité, ne semblent pas prêts à le rejoindre. Jouer les godillots c'est terminé, un rôle de garde-fous les attend. Bref, ce succès en demi-teinte fait sourire à gauche.

Le PS et ses alliés confortent leurs positions avec des résultats encourageants dans les cantons lavallois, probablement pas suffisant pour renverser la droite et le centre mais suffisant pour constituer un puissant mouvement d'opposition au Département. Le RN, pour sa part, loupe son pari, gros échec, seulement présent dans 3 cantons dimanche 27 juin, Evron, Chateau-Gontier 1 et Cossé-le-Vivien, sans aucun espoir de l'emporter.