Législatives en Ille-et-Vilaine : Frédéric Mathieu (Nupes) veut une majorité pour "mener une autre politique"

Après les résultats du premier tour des élections législatives en Bretagne, " la majorité on peut l'avoir avec la Nupes et mener une autre politique" réagit ce lundi matin Frédéric Mathieu,(Nupes) et candidat dans la première circonscription d'Ille-et-Vilaine.

"On est déjà à pied d'oeuvre" réagit Frédéric Mathieu, au lendemain du premier tour des élections législatives. Le candidat de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale (Nupes) dans la première circonscription d'Ille-et-Vilaine était l'invité de France Bleu Armorique ce lundi matin. Avec 39,27% des suffrages au premier tour, il devance la candidate Ensemble Hind Saoud (32,67%). La Nupes est d'ailleurs en tête dans 4 des 8 circonscriptions du département. Il appelle les électeurs à donner une majorité à la Nupes, pour qu'Emmanuel Macron soit "cantonné à couper les rubans et inaugurer les chrysanthèmes".

Vous êtes satisfaits ou vous préparez-vous déjà au second tour ?

Nous sommes plutôt satisfaits. On est d'ores et déjà partis dans une semaine de militantisme qui va être très courte, cinq jours, c'est peu. Donc, on est déjà à pied d'oeuvre dès ce matin. Il y a des choses qui se passent : on imprime des tracts, on réfléchit à ce qu'on va faire, surtout qu'on va prendre, je crois, une semaine de canicule donc cela va changer un petit peu les modes de militantisme.

Dans cette première circonscription d'Ille-et-Vilaine, il n'y avait plus de député depuis un an et la démission de Moustapha Laabid, ancien député de la République en marche, après sa condamnation, c'était donc particulier aussi pendant votre campagne ? Et cela le sera cette semaine ?

On nous en a forcément un petit peu parlé durant la campagne, mais cela n'a pas vraiment occupé beaucoup les esprits. Donc, les gens sont quand même restés sur le programme politique avec des questions et des échanges, parfois des contradictions. Non, je pense que Laabid, c'est derrière, et on espère que La République En Marche, cela sera derrière dans quelques jours.

Quelles sont vos réserves de voix pour dimanche prochain par rapport à votre adversaire, la candidate de la majorité ?

On était 14 donc, c'est assez difficile à dire. Après, il y a des partis ou des formations qui se positionnent à gauche, qui présentaient des candidats, je pense par exemple à l'UDB ou au POID. Je ne leur fais pas d'appel. S'il y a un appel à faire, c'est à eux de le faire, c'est à eux de le décider. On sait très bien aujourd'hui que la dynamique des appels, par rapport aux électeurs, ce n'est pas souvent évident. On n'est plus à l'époque où chacun était le petit doigt sur la couture du pantalon et suivait les appels au vote. Je pense que l'essentiel pour nous, c'est vraiment de retourner sur le terrain et de convaincre nos électeurs.

En Ille et Vilaine, Sept candidats sont qualifiés sur huit circonscriptions, c'est même la Nupes qui est tête dans quatre dans quatre circonscriptions. Cette stratégie de l'alliance a payé ?

Oui, elle a payé, mais elle a payé parce que ça n'est pas simplement une stratégie. C'est aussi un projet politique de gouvernement avec 650 propositions et pas une espèce de cartel électoral, comme essaie de le dire péniblement aujourd'hui La République En Marche. C'est pour ça que c'est payant. C'est aussi parce qu'on s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses, qu'on assume sur 33 points de ne pas être tout à fait d'accord, ce ne sont pas des contradictions frontales, et de remettre au Parlement les débats sur ces 33 points. Je pense que cette transparence, cette envie de parlementarisme aussi, c'est quelque chose dont les Français ont besoin.

Concrètement, quels objectifs en termes de circonscriptions pour l'Ille-et-Vilaine dimanche prochain?

Même durant la campagne, on me disait "c'est bon, tu vas finir en tête",et je disais "je ne veux pas en parler, je ne veux pas savoir, on fait le travail, on déroule et on voit". Je ne veux pas faire de divination politique, on sait qu'on est très bien placés sur certaines circonscriptions, on sait que probablement, cela risque de passer, mais une élection se joue à deux tours et elle est gagnée une fois qu'elle est gagnée.

Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté hier, cela vous inquiète ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les convaincre d'y aller dimanche prochain?

Oui, c'est inquiétant, mais ça a été savamment entretenu aussi par la majorité sortante, qui s'est ingéniée à éviter tous les débats et à éviter à tout prix le clivage dont elle ne veut pas. Forcément, ils ont réussi, de par leur puissance médiatique, à convaincre des gens que ça ne servait à rien. Ce que j'ai envie de c'est "ça sert à quelque chose puisque vous allez élire les personnes qui vont écrire la loi pendant cinq ans". On sait que l'abstentionnisme, il est de gauche, très majoritairement. Je dis à ces femmes et ces hommes "ne désespérez pas, ce n'est pas parce que Macron a été élu président de la République qu'il a tous les pouvoirs". Il avait tous les pouvoirs sur la dernière mandature, justement parce qu'il avait une majorité à l'Assemblée Nationale. Cette majorité on peut l'avoir avec la Nupes et mener une autre politique. Et puis, dans ce cas-là Emmanuel Macron sera cantonné à couper les rubans et inaugurer les chrysanthèmes.