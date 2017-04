1er tour présidentielle : quelles particularités en Mayenne ?

En Mayenne, François Fillon est arrivé en tête devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais comment a t-on voté dans les communes ? Quelles sont les particularités ?

François Fillon est arrivé en tête dans pile deux tiers des communes mayennaises contre une soixantaine pour Emmanuel Macron et 22 pour Marine Le Pen. Sur l'ensemble du département, ce sont 3000 voix de plus pour la candidate frontiste par rapport à 2012. Et c'est à Assé le Bérenger que le FN réalise le plus gros score, près de 41% ! Sept autres communes sont à plus de 30% : Argenton Notre-Dame, Blandouet, Hardanges, Saint-Christophe du Luat, Saint-Léger, Villepail et Voutré. Les autres localités où Le Pen est arrivée en tête : Alexain, Champéon, Congrier, Deux-Evailles, La Brûlatte, La Gravelle, La Rouaudière, Loupfougères, Montreuil-Poulay, Oisseau, Soucé, Saint-Michel de la Roë, Saint-Pierre la Cour et Vautorte.

Mélenchon en tête dans une commune !

Le candidat de la France insoumise a fait un joli score à Montflours, 27% ! Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en deuxième position dans onze communes : Beaumont-Pied de Boeuf, Coudray, Daon, La Boissière, Le Genest-Saint-Isle, Montourtier, Origné, Préaux, Saint-Charles la Forêt, Saint-Pierre des Nids et saint-Pierre sur Erve.

Pour Nicolas Dupont Aignan, le meilleur résultat, c'est à Saint-Cyr en Pail avec plus de 12% des suffrages. Et puis, comme au niveau national, c'est Jacques Cheminade qui a recueilli le moins de voix en Mayenne : 329 sur plus de 180 000, c'est trois fois moins que François Asselineau. Le candidat de Solidarité et progrès est arrivé dernier dans de nombreuses communes mayennaises.