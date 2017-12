1ère circonscription du Territoire de Belfort: il y aura une nouvelle élection d'ici 3 mois

Il y aura une élection législative partielle dans le Territoire de Belfort. Le Conseil Constitutionnel vient de valider le recours déposé par Christophe Grudler (Modem-En Marche).

Le Conseil Constitutionnel vient de valider le recours déposé par Christophe Grudler (Modem-en Marche) au lendemain du 2d tour de l'élection législative dans la 1ère circonscription du Territoire de Belfort. Le conseiller départemental a été battu par Ian Boucard (Les Républicains). Il se disait victime d'une manipulation électorale et accusait son adversaire et son équipe de campagne d'avoir distribué avant le second tour des faux tracts de la France Insoumise et du Front National appelant à faire barrage contre lui. Christophe Grudler avançait également le faible écart de voix entre les 2 candidats.

Les électeurs de la 1ère circonscription sont donc appelés à voter de nouveau dans un délai de 3 mois.