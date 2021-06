2 minutes élections compétences départements protection enfance chiffres Vienne Deux-Sèvres ASE PMI Poitou

A quelques jours du 1er tour des élections départementales le 20 juin prochain, on continue à passer au crible les missions des conseils départementaux dans la chronique "2 minutes élections" et ce mercredi, on s'arrête plus spécifiquement sur la protection de l'enfance en Vienne et en Deux-Sèvres.

La protection de l'enfance, c'est l'une des principales missions des départements en matière de social. Trois gros volets dans ce chapitre : la PMI (la protection maternelle infantile), l'ASE (l'aide sociale à l'enfance avec notamment les placements en familles ou en maisons d'accueil), et la gestion des MNA (mineurs non accompagnés), comme les jeunes migrants par exemple, mais pas seulement.

46 millions d'euros en Deux-Sèvres

Dans les Deux-Sèvres, le budget de l'enfance, c'est 12% du budget total départemental, soit plus de 46 millions d'euros, distribués comme suit : 25 pour la PMI, 20 pour l'hébergement et la vie quotidienne, et 5 pour la maison départementale de l'Enfance. A cela s'ajoute les assistants familiaux : entre les charges de personnels et les allocations, ça représente 16 millions environ. Plus 2,6 millions pour les alternatives au placement.

Dans le département, on dénombre 2.211 assistantes maternelles et 285 assistants familiaux, tous agréés par la collectivité.

Pas de chiffres récents sur les placements, mais en 2019, le département des Deux-Sèvres dénombrait 853 enfants placés, 166 mineurs non accompagnés et 589 AED (mesures de soutien éducatif aux parents).

Cette année-là, les services de la protection de l'enfance avaient reçu 1.487 alertes sur des situations préoccupantes d'enfants.

54 millions dans la Vienne

Dans la Vienne, le budget consacré à la protection de l'enfance en 2021 est de 54 millions environ. Un budget en hausse de presque 3% par rapport à 2020 et qui sert notamment à prendre en charge les 300 mineurs non accompagnés, dont 150 jeunes migrants.

Pour les enfants placés par la justice, les jeunes de l'ASE, leur nombre est stable : 880 enfants de l'aide sociale à l'enfance placés dont les deux tiers en familles d'accueil. Mais il y a de moins en moins d'assistants familiaux, d'où un recours croissant aux placements en structures collectives. Citons par exemple les accueils d'urgence de la Gibauderie, Le réseau Salvert à Châtellerault et St Benoît, Les villages d'enfants de Poitiers et Monts-sur-Guesnes, ou encore les foyers éducatifs mixtes. Au total 18 établissemets pour un coût total de 21 millions d'euros.

Les actions de prévention comme le soutien à la parentatlité, les mesures édicatives, la crèche familiale préventive de Châtellerault nécessitent de mettre 6,5 millions d'euros sur la table. Quand la protection maternelle et infantile en nécessite 554.000 euros. La PMI dans la Vienne, c'est 90 agents : médecins, sages-femmes, psychologues et autres éducateurs ou travailleurs sociaux qui ont suivi plus de 4.800 enfants de moins de 6 ans l'an dernier.

Enfin, outre l'information et la prévention précoce, il y a aussi le suivi des modes de garde avec plus de 2.500 assistants maternels agréés par le département pour près de 8.700 places.