2 minutes "spécial élections" en Poitou : les départementales, mode d'emploi

Avant les votes des 20 et 27 juin prochains, en plus des ses rendez-vous d'actu, la rédaction de France Bleu poitou propose une chronique spéciale "deux minutes élections". Le thème ce mardi : les élections départementales, comment ça marche.

Plus de 570.000 électeurs seront appelés aux urnes pour les départementales 2021 en Vienne et en Deux-Sèvres (photo d'illustration)

Outre les élections régionales, les 20 et 27 juin prochains, les électeurs du Poitou devront voter pour élire leurs conseillers départementaux. L'élection départementale est un scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours. Mixte, ça signifie que dans chaque canton, les binômes candidats et leurs suppléants devront forcément être constitués d'un homme et d'une femme.

Dans la Vienne, depuis le redécoupage de 2014, on compte dix-neuf cantons et dans les Deux-Sèvres, dix-sept. Au total, on dénombre 67 binômes candidats (soit 134 hommes et femmes) pour 38 fauteuils dans la Vienne . Et 78 (soit 156 hommes et femmes) pour 34 en Deux-Sèvres.

Au total donc, dans le poitou, on a 36 cantons, 145 binômes candidats et 72 fauteuils à pourvoir.

Ce qu'il faut pour être élu

Pour être élu dès le premier, il faut réunir deux conditions : recueillir la majorité absolue, soit plus de 50% des voix, et rassembler au moins le quart des électeurs inscrits. Autrement dit, plus l'abstention sera forte, moins les candidats auront une chance de se faire élire du premier coup, or en 2015, la participation avait difficilement dépassé les 50% (51,3 dans la Vienne et 50,4 en Deux-Sèvres) et l'élection avait eu lieu loin des beaux jours, en mars, et hors période Covid.

Si personne ne l’emporte au premier tour, il en faudra un second. Ne pourront y accéder que les binômes qui auront obtenu 12,5% des voix des inscrits au premier tour. A partir de là, il suffira d'avoir la majorité relative, soit le plus grand nombre de voix, pour l'emporter. A noter qu'en cas d’égalité, c’est le binôme qui comporte le candidat le plus âgé qui est élu.

Ce que font les conseillers départementaux

Ben, ces élections elles servent à élire les représentants des habitants dans les cantons. Une fois élus, ces conseillers départementaux désignent UN ou UNE présidente. Et l'assemblée nouvellement élue va diriger le département pendant 6 ans...

Et le département, ce n'est pas rien en termes de compétences : c'est le social (insertion, enfance, personnes âgées, et personnes handicapées)... Mais aussi les routes et les collèges (entre autres).

Plus de 570.000 électeurs inscrits

Pour ce scrutin environ 574.000 électeurs sont appelés aux urnes, dont 269.316 en Deux-Sèvres. Au total : 453 bureaux de vote dans la Vienne et 478 dans les deux-Sèvres. A noter que lors de dernière élection en 2015, la Vienne était restée à droite tandis que les deux-Sèvres avait basculé de gauche à droite. Il y avait eu deux élections dès le premier tour, une dans le canton de Loudun, dans la Vienne, l'autre dans celui de Mauléon en Deux-Sèvres.

