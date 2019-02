Deux Montargois quittent la liste RIC des "gilets jaunes" aux européennes

C'est sur le rond-point cacahuète d'Amilly que se sont rencontrés Côme Dunis et Ayouba Sow au plus fort du mouvement des Gilets Jaunes

Montargis, France

C'est une véritable hécatombe au sein de la liste Ralliement d'initiative citoyenne (RIC), censée rassembler les "gilets jaunes" pour les élections européennes. Sur les 10 candidats annoncés le 23 janvier, ils sont déjà cinq à avoir officiellement quitté la liste. Difficile, l'apprentissage de la politique... Les défections ont commencé dès le 28 janvier avec le départ du directeur de campagne Hayk Shahinyan. Ont suivi le 31 janvier les candidats Brigitte Lapeyronie (ex UDI) et l'ex-macroniste Marc Doyer, puis, le 13 février dernier, la tête de liste Ingrid Levavasseur.

Ce mardi, ce sont donc deux candidats habitant Montargis qui ont jeté l'éponge : Côme Dunis et Ayouba Sow, ils étaient respectivement 2ème et 6ème sur cette liste. Avec les mêmes arguments : le manque de démocratie et de transparence de ceux qui gravitent encore autour de cette liste...

Message publié ce mardi par Côme Dunis sur Facebook (et qu'il a effacé depuis !) © Radio France - Capture d'écran

Cette liste - sur laquelle Montargis était particulièrement représentée - a décidément du plomb dans l'aile : les 79 noms devaient être dévoilés avant la mi-février, on en est loin... "Pour moi cette liste n'existe même plus, nous confie Ayouba Sow à France Bleu Orléans, on ne peut pas vouloir changer la politique en adoptant le même comportement que les autres, sans démocratie interne, sans aucune transparence." Ayouba Sow, qui est impliqué dans la vie associative à Montargis comme président de l'association Caridad du Gâtinais, se dit malgré tout persuadé qu'une autre liste "gilets jaunes", plus conforme à ses attentes, finira par voir le jour pour ces élections européennes.