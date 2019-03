EN IMAGES - 20 ans après sa mort, La Rochelle pense toujours à Michel Crépeau

La Rochelle, France

Le 23 avril 1999, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, Michel Crépeau interpelle le gouvernement sur la baisse du taux d'intérêt du livret A, placement cher aux Français les plus modestes. Le député radical de gauche dénonce "l'argent fou", met en garde contre le "syndrome Juppé qui fait qu'on tire sur ses électeurs". Puis il s'assoit brutalement et écarte les bras. Malaise cardiaque. Malgré les soins immédiats prodigués par des collègues médecins (Philippe Douste-Blazy, Alain Calmat, Bernard Kouchner), le député-maire de La Rochelle ne s'en remettra pas. Michel Crépeau décède le 30 avril, à 68 ans. Une mort "sur scène", à la manière de Molière, sortie spectaculaire pour un homme habitué des "coups" politiques, et qui le fait entrer définitivement dans la légende.

Rarement un homme se sera à ce point identifié à sa ville. Rarement une cité se sera reconnue à ce point dans son maire."- Lionel Jospin

Premier ministre à l'époque, Lionel Jospin avait trouvé une formule qui résume bien ce parcours exceptionnel. Le Rétais Lionel Jospin sera présent ce samedi à La Rochelle, pour une cérémonie destinée à célébrer les 20 ans de cette disparition brutale. Le rendez-vous est à 11h devant le monument installé à la mémoire de Michel Crépeau, à l'entrée du chenal d'accès au Vieux port. Une exposition retracera également son parcours à la médiathèque qui porte désormais son nom.

Michel Crépeau devant le Technoforum, siège de l'université de La Rochelle, lancée en 1993. Son plus beau dossier. © Maxppp - Dominique Jullian

L'un des premiers maires écologistes

Natif de Vendée, lycéen à Rochefort, étudiant en droit à Bordeaux, Michel Crépeau s'installe à La Rochelle comme avocat. C'est en 1971 que sa carrière politique est lancée, quand à tout juste 40 ans, il prend les commandes de la ville de La Rochelle, fauteuil qu'il conservera jusqu'à sa mort. "Il amenait le dynamisme d'un homme jeune, analyse Maxime Bono, qui lui a succédé comme maire et député en 1999. Avec des idées nouvelles sur la ville."

L'époque n'est pas du tout à l'écologie, ni à la protection du patrimoine, mais au bétonnage tous azimuts. Michel Crépeau fait alors figure de pionnier de l'écologie urbaine. Premier coup d'éclat : Michel Crépeau fait annuler la construction pourtant déjà débutée d'un immeuble sur une digue du port des Minimes. A Villeneuve-les-Salines, il revoit complètement les plans du quartier HLM en préfiguration. Il divise par trois le nombre de logements prévus, remplacés par des parcs, des lacs. Dans le même esprit, le maire de La Rochelle décide de rendre les rues du centre-ville aux piétons.

Avec 25 ans d'avance sur Lyon et Paris, Michel Crépeau avait lancé les vélos en libre service à La Rochelle. Une idée qui lui a valu une publicité internationale. - Archives Ville de La Rochelle

Et puis en 1976, il crée l'ancêtre des vélos en libre service : les vélos jaunes envahissent la ville, disponibles gratuitement pour tous les habitants qui peuvent les poser n'importe où. Un succès immédiat, mais aussi un buzz international. "On retrouvait des vélos un peu partout, à Londres, en Belgique" se souvient Maxime Bono. "Mais pour le prix d'un vélo, il y avait une page entière dans la presse belge pour expliquer qu'il y avait une ville en France qui s'appelait La Rochelle et où on pouvait utiliser le vélo." Un bon résumé de la méthode Crepeau, capable de trouver des idées malignes et bon marché, pour mettre sa ville sur le devant de la scène.

Michel Crépeau fait aussi venir le TGV à La Rochelle. Mais sa plus grande oeuvre, c'est l'université, dont il obtient la pose de la première pierre en mai 1992 par François Mitterrand et Helmut Kohl, à l'occasion d'un sommet franco-allemand à La Rochelle. "Il lui a fallu beaucoup de volonté et de travail" précise Maxime Bono, qui veut battre en brèche le mythe d'un Michel Crépeau improvisateur génial, adepte de fêtes et de femmes. "Beaucoup de jeunes Rochelais n'auraient jamais poursuivi des études supérieures, si l'université n'avait pas été à proximité de leur domicile."

Coup de génie de Michel Crépeau : il profite d'un sommet franco-allemand à La Rochelle en 1993, pour obtenir de François Mitterrand la pose de la première pierre de l'université. © Maxppp - Dominique Jullian

Des rues de La Rochelle aux ministères parisiens

Un maire également capable de beaucoup de chaleur avec tous les habitants. "On avait l'impression quand on le rencontrait qu'on l'avait toujours connu" sourit Maxime Bono. "Il a bouleversé la vie de beaucoup de gens qui l'ont connu." Une proximité avec les Rochelais dont on pourra mesurer l'ampleur à l'occasion des obsèques de Michel Crépeau. Ce jour-là, le 1er avril 1999, la ville s'arrête, les commerçants baissent leur rideau. Une haie d'honneur accompagne le corbillard jusqu'à la cathédrale pleine à craquer, alors que sur la place de Verdun, près de 10.000 personnes se sont massées.

Michel Crépeau, c'est aussi un destin national. Cofondateur du Mouvement des radicaux de gauche en 1972, parti dont il deviendra président six ans plus tard, candidat à la présidentielle en 1981 (il se rangera derrière François Mitterrand pour le deuxième tour), adepte de l'union de la gauche tout en faisant entendre sa différence, il sera ministre sans discontinuer entre 1981 et 1986 : à l'Environnement d'abord, puis au Commerce, à l'artisanat et au tourisme, avant de devenir Garde des sceaux durant 28 jours, une consécration malgré tout pour cet avocat.

Le 1er avril 1999, la ville de La Rochelle s'arrête. Au passage du corbillard sur le port, les marins (pêcheurs, plaisanciers, etc.) activent leurs sirènes. © Maxppp - Sud-Ouest

Une succession impossible

En 1988, il est élu député. Président de son petit groupe radical de gauche, il devient rapidement "une des grandes figures parlementaires de la cinquième République" comme le reconnait l'ancien premier ministre Lionel Jospin. Un grand orateur, avec cette voix nasillarde, reconnaissable entre toutes, mais surtout des traits d'esprit qui mettent les rieurs de son côté, et font passer les idées les plus compliqués. Des discours prononcés sans aucune note, ce qui n'empêche pas la profondeur, et surtout l'indépendance d'esprit. "C'était un penseur politique, assure Maxime Bono. Il se forgeait lui-même ses propres convictions, et il a enrichi la pensée radicale." Souvent acerbe, Michel Crépeau adore la polémique, mais selon Maxime Bono c'est "parce qu'il avait la passion de convaincre".

Alors bien sûr, Michel Crépeau n'a pas tout réussi, loin de là. Economiquement sa ville a souffert, avec la fin de l'usine Simca et des ACRP, les chantiers navals rochelais. La pêche rochelaise qu'il aimait tant a périclité malgré le transfert de la criée et des bateaux à Chef-de-Baie. L'industrie de la plaisance a pris le relais. Le tourisme est devenu central, mais avec une activité saisonnière. Autre point noir : l'arrêté anti-mendicité pris en 1995, l'un des premiers de France, pour éloigner les sans-abri du vieux port, et qui vaudra à Michel Crépeau une désapprobation nationale. La mesure sera levée discrètement.

Aujourd'hui encore, pas un élu rochelais qui ne se réclame de son héritage. Mais pas facile de succéder à un tel personnage hors normes. Longtemps citée en exemple, La Rochelle est peu à peu retombée dans l'anonymat. Mais les temps ont changé. "Ce qui comptait d'abord pour moi, résume celui qui a repris en son siège de maire et de député, Maxime Bono, c'est la qualité de la relation entre les gens. Ce n'est pas du béton, ça ne se voit pas, mais c'est pourtant le plus difficile à faire vivre."

En 1993, le PS se réunit pour la première fois à La Rochelle. Michel Crépeau emmène en mer le premier secrétaire Michel Rocard. Le rendez-vous deviendra annuel. © Maxppp - Dominique Jullian

Michel Crépeau repose dans le petit cimetière de Saint-Maurice, tout près du quartier populaire de Mireuil à La Rochelle. Sur sa tombe, une phrase prononcée en 1979 :