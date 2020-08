20 Métropoles contre la Covid: Grenoble ne répond plus

On ne compte plus les villes françaises ou européennes qui ont pris des arrêtés pour rendre obligatoire le port du masque en extérieur dans certains quartiers. Mais à Grenoble, les leaders sont en vacances.

Nice, Lille, Toulon, Marseille, Toulouse, etc ... ont déjà décrété le port du masque obligatoire dans des lieux publics ouverts et Paris devrait suivre dans les jours qui viennent. Et dans les Alpes: Annecy, Chamonix et Megève où le masque est désormais obligatoire jusqu'au 31 août dans certaines zones piétonnes des centre-villes.

Emmanuel Macron a convoqué un nouveau Conseil de Défense sur le Covid-19 pour "la semaine prochaine", alors que le nombre de personnes diagnostiquées positives a augmenté de plus de 30% en une semaine.

Vingt métropoles au coeur du débat : et Grenoble ?

Le coronavirus "continue à circuler en France, on est en ce moment dans une situation contrôlée, mais dans une situation fragile", a affirmé mercredi 6 aout, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique. Selon lui, la France dispose de "tous les outils, et le suivi des patients et des contacts se fait dans d'assez bonnes conditions. On a une situation contrôlée avec des outils qui permettent de mieux dépister. Mais on pourrait vite basculer dans une situation comme celle de Barcelone qui a été obligée de se reconfiner partiellement", a-t-il prévenu. Selon Jean-François Delfraissy, "20 grandes métropoles vont être le cœur du débat car c'est là que sont les jeunes, le travail et les transports en commun les plus marqués donc construisons avec ces territoires et les autorités politiques de ces territoires des vrais plans de confinement partiel si on en a besoin, pour que nous soyons prêts".

Curieusement, à Grenoble, ni la commune avec le maire Eric Piolle, ou l'un de ses adjoints, ni la Métropole avec son président, Christophe Ferrari, n'ont souhaité s'exprimer sur la question alors que France-Bleu-Isère les sollicite depuis 3 jours (mercredi matin). A tel point que la députée LaREM, Emilie Chalas, également conseillère municipale et métropolitaine d'opposition, s'en étonne. Pour elle, les édiles locaux se sont épuisés dans la bataille pour la présidence de la métropole et depuis ont désertés le terrain.

"Il ne faut surtout pas que nos élus locaux oublient que la crise sanitaire n'est pas encore derrière nous, déclare Emilie Chalas. Il devrait y avoir des réponses ou au moins des informations sur la situation dans la métropole. Pas un mot des élus de la majorité ou du président de la métropole. Il faut que nos élus locaux se mobilisent et en fonction de cette situation sanitaire: réagir et ne pas juste être "porté pâle" parce qu'on est au mois d'août. Le 7 août, quoi ! Il y a un vrai sujet de continuité du service public et de responsabilité des élus et plutôt que de dealer, pendant tout l'été, les places et les accords métropolitains, peut-être devrions-nous, en tant qu'élus locaux s'occuper des gens pour qu'ils vivent mieux "