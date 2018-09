Place du Maréchal-Leclerc, Poitiers, France

Environ 200 personnes ont manifesté ce lundi soir à l'Hôtel de Ville de Poitiers, à l'occasion du conseil municipal, pour demander au maire de se positionner sur le sort des migrants de "La Maison". Ce bâtiment de l'Etat, situé en centre-ville, est occupé par un collectif pour héberger 14 migrants. La justice a donné son feu vert pour une évacuation.

Présents dans la salle, dans le calme

Après avoir déployé des banderoles dehors, une cinquantaine de manifestants sont entrés dans la salle du conseil municipal, pour assister aux débats.

Ils n'ont pas brandi de pancarte ni banderole et n'ont pas interrompu les échanges. Pendant ce temps, 150 personnes sont restées devant le bâtiment.

Une cinquantaine de manifestants ont rejoint la salle du conseil. © Radio France - MC Fournier

Le maire de Poitiers a reconnu que le sort des migrants en Europe était "un sujet difficile", mais Alain Claeys "refuse de commenter la décision de justice sur l'évacuation du squat" et ne veut donc pas s'y opposer. Il a rappelé, avec les chiffres, que Poitiers comptait plusieurs structures pour les migrants et réfugiés et "a toujours répondu présent pour accueillir les migrants".

Déçus par la réponse du maire

Au bout d'une heure de prises de paroles des élus, et quelques applaudissements pour certains d'entre eux, les manifestants sont ressortis de la salle, déçus : "Il a noyé la question et se cache derrière un jugement de justice, mais ne prend pas position pour ses jeunes" selon un participant.

A la sortie de l'hôtel de ville, les représentants associatifs ont pris la parole. © Radio France - MC Fournier

Les manifestants ont ensuite rejoint en cortège le bâtiment La Maison. Une délégation doit être reçue par le maire de Poitiers ce mercredi.