200 personnes manifestent contre le FN à Nice

Ils étaient près de 200 personnes ce dimanche après-midi sur la place Garibaldi de Nice, à l'appel de plusieurs associations et partis politiques, pour faire barrage au Front National, à une semaine du second tour.

"Non à la haine et à la violence", c'est le mot d'ordre de l'apres-midi, qui s'affiche sur une banderole plaquée au sol, sur la place Garibaldi, par des petits cailloux. La haine et la violence, Fabrice n'en veut pas. Ce niçois d'origine italienne met en garde contre Marine Le Pen. "Elle est raciste, elle est inégalitaire, elle est à la solde du grand patronat et puis la préférence nationale c'est insupportable."

Contre Marine Le Pen, pas pour Emmanuel Macron

David Nakache, le président de l'association Tous Citoyen, est à l'origine de ce rassemblement contre Marine Le Pen mais pas pour Emmanuel Macron. "Il faut bien dissocier les deux choses. On est contre le Front National et ses idées racistes mais on n'appelle pas à voter pour l'autre candidat. Dans l'isoloir, chacun sait ce qu'il a à faire." Après deux heures de prises de paroles, les 200 manifestants se sont dispersés dans le calme.