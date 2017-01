2017 année électorale !

Primaire socialiste à la fin janvier, présidentielle fin avril, législatives début juin, sénatoriales en septembre, et si le calendrier est respecté, la territoriale corse en décembre : l'année électorale 2017 est chargée !

Si tous les regards sont braqués pour l'instant sur la présidentielle, les états-majors préparent aussi le rendez-vous qui suit, l'élection des députés.

Peu de candidatures déclarées officiellement, mais on sait déjà que les quatre sortants solliciteront un nouveau mandat, à commencer par les trois du camp libéral, investis par Les républicains : Camille de Rocca Serra, porté par le souffle Fillon, dans la deuxième circonscription de Corse-du-Sud ; Sauveur Gandolfi-Scheit et Laurent Marcangeli, respectivement dans les premières circonscriptions de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Deux députés sortants qui, en raison de la nouvelle loi sur le non cumul des mandats, auront à choisir, en cas de victoire, entre le mandat de député et leur mandat de maire, sachant que Laurent Marcangeli a toujours annoncé qu'il donnerait la priorité à la maison carrée.

A gauche, le sortant Paul Giacobbi s'est également déclaré dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. Une décision suspendue à la décision du tribunal correctionnel de Bastia dans l'affaire des gîtes ruraux qui interviendra le 25 janvier. En cas de condamnation à de l'inéligibilité, il pourra toujours faire appel et se présenter mais, c'est sûr, le député radical partirait avec un lourd handicap.

Les quatre sortants sur la ligne de départ.... mais face à qui ?

Il y a tout d'abord l'inconnue nationaliste, des nationalistes à l'ambition revue à la hausse depuis leur victoire à la dernière territoriale. A part Leo Battesti qui s'est déclaré candidat à la candidature à Bastia, pour l'heure aucun nom n'émerge. Avant la fin janvier, Femu a Corsica devrait mettre en place une commission d'investiture, sachant que Gilles Simeoni a indiqué qu'il ne serait pas première ligne, comme a priori les autres membres l'Exécutif.

Quant à Corsica Libera, une cunsulta se réunira prochainement pour définir sa stratégie : partir sous sa propre bannière ou soutenir un candidat commun à la famille nationaliste, dans l'esprit de la majorité territoriale. Cette dernière hypothèse tiendrait la corde.

Pour le reste, l'investiture Les Républicains de Stéphanie Grimaldi devrait être validée dans la circonscription Corte-Balagne, même si à droite, Jean-Martin Mondoloni réfléchit lui aussi sérieusement à une candidature.

A gauche enfin, Jean-Charles Orsucci, le maire de Bonifacio, n'a pas fait mystère de ses intentions dans la deuxième circonscription de Corse-du-Sud, alors que François Orlandi, le président du conseil départemental de Haute-Corse, pourrait livrer bataille à Bastia.