2022 en Berry : de nombreuses visites gouvernementales, et peu d'annonces

Le Berry, terre de visites pour le gouvernement. France Bleu Berry a fouillé dans ses archives, en cette année 2022, et retrouvé pas moins de 14 déplacements, parfois groupés. Un Président de la République, un premier ministre, neuf ministres, et trois secrétaires d'État, dans des domaines variés : santé, sécurité, ruralité, transports etc. Si l'Indre et le Cher ont fait partie des destinations préférées du gouvernement, on ne peut pas dire que ces déplacements aient donné lieu à beaucoup d'annonces concrètes et directes pour le territoire.

Une visite présidentielle

Moins d'un an après son déplacement à Vierzon , en pleine campagne présidentielle, Emmanuel Macron est revenu dans le Cher, à Bourges, le 27 octobre, accompagné notamment de son ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Au programme : une visite de l'usine d'armement Nexter , qui fabrique les fameux canons Caesar fournis par la France à l'Ukraine. Le Président de la République n'avait pas vraiment fait d'annonces à l'issue de ce déplacement.

Avant Emmanuel Macron, c'est son ancien premier ministre qui avait fait le déplacement en Berry. Jean Castex était venu faire campagne à Châteauroux dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Une visite dans l'Indre, département qui a placé le Président de la République seulement en deuxième position au premier tour du scrutin, derrière Marine Le Pen.

Plusieurs poids lourds du gouvernement

Plusieurs ministres emblématiques du gouvernement sont venus chez nous :

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, était à Rians dans le Cher le 29 septembre, pour lancer la première consultation concernant l'implantation de 200 nouvelles brigades en France.

Le tout nouveau ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau , a choisi le Cher pour son premier déplacement officiel en tant que ministre, deux jours après sa nomination. Il a visité deux exploitations agricoles à Massay et Graçay, et a évoqué la sécheresse qui a l'époque frappait déjà durement les agriculteurs en France.

On retient aussi le déplacement du ministre des Transports, Clément Beaune, le 23 août, dans l'Indre. Il avait testé la navette autonome, d'abord sur le site du Centre national de tir sportif à Châteauroux, puis en Brenne où cette navette est en phase de test entre Mézières-en-Brenne et Martizay.