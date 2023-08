“2027, c’est bien loin” : Élisabeth Borne réagit à une éventuelle candidature de Gérald Darmanin

"Je peux vous assurer qu’il est au travail. Tout le gouvernement est mobilisé avec un objectif : répondre aux préoccupations de nos concitoyens". Invitée exceptionnelle de l’émission “Ma France” sur France Bleu ce mercredi, la Première ministre Élisabeth Borne a été interrogée par Wendy Bouchard sur les ambitions qu’on prête à son ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Le ministre a fixé rendez-vous à ses proches ce dimanche sur ses terres de Tourcoing, dans le Nord et il ne cache pas ses projets pour la prochaine présidentielle. "Le ministre de l’Intérieur, comme l’ensemble du gouvernement, a une priorité, c'est de répondre aux attentes des Français, de préparer les grandes échéances qui sont devant nous, d’accompagner notre pays dans la transition écologique, de poursuivre la réindustrialisation, le plein emploi. On est en 2023, on prépare 2024 et 2027, c'est bien loin", a indiqué Élisabeth Borne.

ⓘ Publicité

"Ma préoccupation, c'est la cohésion du gouvernement"

Officiellement adoubé par l’ancien président Nicolas Sarkozy durant l’été, Gérard Darmanin a prévu pour sa rentrée politique ce dimanche de rassembler 400 personnes, dont 90 parlementaires et plusieurs ministres, sur le thème des "attentes des classes populaires". Élisabeth Borne n’y sera pas, a-t-elle expliqué ce mercredi. "Ma préoccupation, c'est la cohésion du gouvernement, l’efficacité de l’action du gouvernement, l’unité de la majorité. J’ai vu les responsables des trois partis de la majorité hier et avant-hier, je me rendrai aux journées parlementaires des trois groupes parlementaires de la majorité. Ce qui est important pour moi, c’est que le gouvernement soit au travail, aujourd’hui et dans les prochains mois. Et qu’on assure la cohésion, l’unité de la majorité".