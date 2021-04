250 personnes défilent dans Perpignan contre le nouveau logo de la ville

Ce samedi, plusieurs partis politiques catalanistes organisaient une manifestation ce samedi à Perpignan. En plus du design raté du logo, ils s'inquiètent du changement de slogan : fini "Perpignan la Catalane", place à "Perpignan la rayonnante".

Les manifestants dénoncent un logo raté et une volonté de supprimer l'identité catalane

Le lieu de départ de la manifestation n'a sans doute pas été choisi au hasard. Le cortège a quitté la Place Catalogne pour défiler en centre-ville, avant de terminer au pied de la Mairie de Perpignan. Selon les forces de l'ordre, environ 250 personnes ont pris part au rassemblement.

"On nous enlève notre identité"

Dans le viseur, la nouvelle image de marque choisie par la Mairie. Auparavant, le logo représentait le château du Castillet. Désormais, c'est Saint Jean-Baptiste qui est au centre.

Une décision très critiquée par l'opposition au maire RN Louis Aliot. Mais en plus d'un design que les manifestants considèrent raté, le changement de slogan inquiète aussi. Perpignan n'est plus "la Catalane", mais "la Rayonnante".

Le nouveau logo - Ville de Perpignan

"On nous enlève notre identité" tempête Doulos, sticker anti-logo accroché au manteau. "'Nous faisons partie de la Catalogne. D'un point de vue esthétique, ça n'a pas de sens. D'un point de vue symbolique non plus" regrette-t-elle. Cette Perpignanaise en veut à Louis Aliot : "De toutes façons, lui, il vient d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi il nous enlèverait notre identité".

"C'est un recul de la catalanité de Perpignan" complète Frédéric. "Il semblerait que Louis Aliot veuille effacer cette catalanité de la ville..." pointe le manifestant, pas convaincu par le nouveau slogan.

"La rayonnante", ça pourrait s'appliquer à n'importe quelle ville du sud de la France

Les manifestants ont créé des stickers pour exprimer leur mécontentement face au changement de logo © Radio France - Xavier Ponroy

La colère des partis catalanistes

Plusieurs partis politiques avaient appelé à se rassembler : Oui au Pays Catalan, Unitat Catalana ou encore Agissons Pays Catalan. Le président de ce dernier, Joan Nou, ne mâche pas ses mots envers ce qu'il considère comme "une communication ratée".

"Perpignan a un patrimoine exceptionnel, elle n'a pas besoin de se justifier d'être 'rayonnante'. C'est une belle endormie, et nous n'avons pas besoin de Louis Aliot pour la réveiller. Vendre la ville à l'extérieur, je trouve que c'est une bonne chose. Mais il faut le faire bien."

Le maire de Perpignan s'était expliqué de son choix à France Bleu Roussillon : "Je ne me fais pas de doute sur l'identité catalane de Perpignan. Nous la souhaitons rayonnante sur l'extérieur, et ce slogan c'est justement pour exprimer cette volonté de s'étendre et de communiquer avec la Méditerranée dans son ensemble".