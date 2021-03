Lancé le 1er octobre 2020, le programme "Petites villes de demain" vise à revitaliser les communes de moins de 20 000 habitants. Elles bénéficieront d'une aide logistique et technique, puis de financements et de crédits d'impôts afin de mener des projets dans leurs centres-villes.

26 communes marnaises et ardennaises "Petites villes de demain"

C’est un nouveau plan de relance dont vont bénéficier 26 communes de la Marne et des Ardennes : le programme "Petites villes de demain". Ce plan piloté par l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, a pour but de soutenir les villes de moins de 20 000 habitants dans leurs projets pour redynamiser leur territoire et leur centre-ville.

L'Etat déboursera 3 milliards d'euros jusqu'en 2026 pour aider 1 580 communes à travers toute la France.

Chaque commune ne recevra pas une enveloppe à utiliser comme elle le souhaite, parce que ce programme est d'abord une aide logistique, un soutien à l'ingénierie, notamment grâce à des emplois de chargé de mission subventionnables à hauteur de 75% : "C'est tout aussi intéressant que de recevoir de l'argent", explique Florian Lecoultre le maire de Nouzonville (Ardennes), "Parce qu'évidemment les élus que nous sommes connaissent leur territoire, mais nous avons besoin d'un appui technique, nous ne savons pas tout".

Lui, voudrait par exemple réhabiliter les friches de l’ancienne usine Thomé-Génot. Pour d’autres, comme à Sézanne (Marne), il s’agira de redynamiser le centre-bourg. Et pour ça, le maire de la ville Sacha Hewak compte sur le diagnostique et sur les leviers fiscaux autorisés par le programme "Petites villes de demain" : "On sait par exemple que les personnes qui rénovent des biens voués à la location pourront bénéficier d'aides en échange de loyers modérés", explique-t-il.

Les maires de Nouzonville et Sézanne, ravis d'avoir droit à des aides Copier

Les communes concernées dans les Ardennes :

Attigny

Bogny-sur-Meuse

Carignan

Fumay

Givet

Monthermé

Mouzon

Nouzonville

Rethel

Revin

Rocroi

Signy-l'abbaye

Signy-le-Petit

Vireux Molhain

Vouziers

Vrigne-aux-bois

Les communes concernées dans les Ardennes - Capture d'écran

Les communes concernées dans la Marne :

Dormans

Fère-Champenoise

Fismes

Montmirail

Mourmelon-le-Grand

Pargny-sur-Saulx

Ste Menehould

Sermaize les Bains

Sézanne

Blancs Coteaux