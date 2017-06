2ème circonscription de la Charente : le débat

France Bleu La Rochelle organisait ce jeudi matin, en partenariat avec Sud-Ouest, un débat entre les deux candidats qualifiés pour le second tour des législatives. Sandra Marsaud pour La République En Marche, et Daniel Sauvaitre de l'union LR-UDI, ont débattu pendant 20 minutes.

C'est d'abord sur le positionnement des deux candidats que le débat a commencé. Daniel Sauvaitre, conseiller régional, maire de Reignac dans le Sud de la Charente et ancien président départemental de l'UMP, ne se sent pas éloigné du Premier Ministre qui est issu des rangs des Républicains. Avec une pointe de réalisme supplémentaire, en raison de son expérience sur le territoire.

De son côté, Sandra Marsaud refuse d'être la candidate novice en politique telle que la présente son adversaire. La conseillère municipale du village de Saint-Même-les-Carrières près de Segonzac, a aussi fait campagne en 2015 pour les élections départementales avec le candidat ségoléniste de Jarnac, Jean-Pierre Denieul. Elle veut continuer à défendre ses idées, en devenant députée sous les couleurs de La République en Marche.

"Je suis quelqu'un de tempérament, et je m'investirai. Je ne ferai que ça, et je ne tournerai pas ma veste au gré des vents porteurs" (S. Marsaud)

Le débat a ensuite porté sur les thèmes locaux de la campagne électorale : la ruralité, l'agriculture, la viticulture. La mise à deux fois deux voies de la RN 10 s'achève. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, pour Daniel Sauvaitre.

"Il y a beaucoup de combats à mener, et aujourd'hui j'aimerais que toute l'expérience que j'ai acquise me serve à fédérer toutes les forces vives de mon territoire" (D. Sauvaitre)

Sandra Marsaud, géographe de formation, entend profiter de sa connaissance du territoire, pour faire avancer les dossiers.

"Les infrastructures routières et ferroviaires, c'est une évidence. Mais, depuis des années, on parle d'évidences, et on n'agit pas" (S. Marsaud)