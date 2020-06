2ème tour des Municipales : fusion tardive des listes "Brenas" et "Faidy" à Clermont-Ferrand

Le républicain Jean-Pierre Brenas et le marcheur Eric Faidy ont annoncé ce mardi soir qu'ils s'étaient entendus pour une fusion de leur liste pour le second tour des municipales. Ils feront face donc au maire sortant Olivier Bianchi et l'insoumise Marianne Maximi dans une triangulaire.