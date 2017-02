3,5 millions d'euros pour la Fabrique Citoyenne de Rennes, Saison #2

Avec 65% de participants de plus que l'an dernier, la saison 2 de la Fabrique Citoyenne de Rennes est encore un succès. 44 projets ont été retenus et seront financés par un budget participatif de 3 millions et demie d'euros.

Engouement dans les quartiers

La Fabrique Citoyenne rennaise permet, à ceux qui le souhaitent, de proposer un projet pour le quartier et/ou pour la ville. Pour cette nouvelle saison, 634 dossiers ont été déposés. 239 ont été retenus et soumis au vote pendant 15 jours (du 28 janvier au 12 février). 44 ont finalement été désignés.

Didier Le Bougeant, adjoint en charge des quartiers à la Ville de Rennes était l'invité de FB Armorique ce mardi.

Des projets plus collectifs

De 7.000 votants en 2015, la participation pour cette deuxième Fabrique Citoyenne est passée à 11.495 cette année. Cet engouement des rennais s'explique en partie par des projets plus aboutis et "collectifs" qu'en 2015, comme l'expliquait la Maire de Rennes Nathalie Appéré.

De 1.000€ à 500.000€

Au final, 44 projets sont donc ressortis de ce vote, avec très souvent une "fibre environnementale". Il y en a de toutes sortes, des ruches pédagogiques à Alphonse Guérin, aux jardins aromatiques partagés sur le mail, en passant par une centrale solaire dans le sud gare. Les budgets vont de 1.000€ pour une tente de glanage sur les marchés rennais à 500.000€ (le plafond) pour la rénovation de la Ferme des Gallets.

Un nouvel outil démocratique

Avec un budget de 3,5 millions d'euros, cette Fabrique Citoyenne se veut aussi un nouveau mode de dialogue entre les élus et les citoyens. Il ne s'agit pas "de projets de la Ville qui sont soumis au vote, mais des projets de citoyens". C'est un nouvel outil démocratique selon Didier le Bougeant. "On rencontre souvent le citoyen quand il est opposé à un projet. Là, c'est un projet d'adhésion". "Ça inverse le rapport citoyen/élus".