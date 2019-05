3 chiffres pratiques sur les élections européennes dans la Manche

Cherbourg, France

Les Français votent ce dimanche pour les élections européennes pour élire les 74 députés qui représenteront l'Hexagone au Parlement européen sur 705 membres élus pour 5 ans.

378 794 électeurs

Le nombre de personnes appelées aux urnes dans la Manche, pour un seul tour. C'est un peu plus qu'en 2014 où ils étaient 376 784. Dans toute l'Europe ce sont 427 millions d'électeurs qui votent.

746 bureaux de vote

Il y aura assez d'assesseurs pour les tenir tous. Il faut au moins 2 assesseurs par bureau. Mais certaines communes ont eut un peu de mal à les recruter : les élections européennes ne mobilisent pas les foules. Elles tombent en plus un jour de fête des mères. Compliqué par exemple à Cherbourg avec 66 bureaux de vote. Pour la première fois, un appel à bénévoles a été lancé sur le site internet de la ville. Et ça a fonctionné. Dans la Manche , les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h

10,5 millions de listes envoyées dans la Manche !

Les professions de foi et bulletins envoyées en mairie et chez les particuliers, pour les 34 listes. Mais sur place, les électeurs ne trouveront pas 34 piles de bulletins. Certaines listes n'en ont tout simplement pas envoyé. Elles demandent à leurs électeurs de les imprimer sur internet. Seules les listes qui obtiennent plus de 5 % des suffrages obtiennent des sièges à la proportionnelle.