3 questions à Christophe Lucand, président de la communauté de communes de Gevrey Chambertin

Jeudi 9 mars, les élus de la communauté de communes de Gevrey Chambertin et Nuits St Georges ont voté une baisse de 20 % de leurs indemnités. Une décision économique mais pas seulement. Christophe Lucand, le président de la communauté s'en explique sur France Bleu Bourgogne.

Qu'est-ce qui a motivé cette décision de baisser les indemnités des élus ?

J'ai proposé cette baisse lors du premier conseil communautaire qui inaugurait la fusion entre les communes de Gevrey Chambertin et Nuits St Georges. La raison principale c'est l'exemplarité que les élus doivent avoir devant leurs habitants et l'ensemble des des citoyens. Il s'agit aussi d'établir des économies significatives. En baissant les indemnités de 20 % des élus, nous engageons une économie de près de 170 000 euros sur les trois ans du mandat. Je crois que c'est un geste fort à l'égard des habitants pour montrer les efforts qui sont engagés par chacun.

Tout n'a pas été simple : 19 élus ont voté contre cette proposition et 5 se sont abstenus. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail de pédagogie à faire pour persuader du bien fondé d'une telle décision ?

Les motivations des 19 élus sont différentes. Je ne veux pas polémiquer. Je veux juste retenir le courage et la responsabilité des élus très majoritaires qui ont voté pour (56 voix pour). Cette question a suscité des débats mais c'est normal. Il y a des pratiques qui doivent changer et cela met du temps.

Il y a un an les élus de la nouvelle région Bourgogne Franche Comté ont voté pour l'application de la hausse des indemnités des élus, comme la loi l'autorise. Est-ce que vous avez été choqué par cette décision ?

Non. Les élus ont leurs propres explications. On est dans une échelle complètement différente. La région s'est considérablement agrandie. Moi je note simplement que les élus de la communauté de communes prennent à leurs charges l'intégralité des frais de déplacements et de la baisse de leurs revenus liés à leurs activités professionnelles.