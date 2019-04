"30 engagements pour la Loire" : où en est-on ?

Nantes, France

À un an des municipales, Nantes métropole fait le bilan de ses 30 engagements pour la Loire, pris à l'issue du grand débat en 2015. Près de 60% des projets seront réalisés d'ici la fin de l'année 2019 promet l'agglomération.

Guinguette, pêcherie et belvédère

Parmi ce qui a déjà été fait, il y a la création de Débord de Loire, la grande fête autour du fleuve qui revient du 4 au 12 juin prochain. Il y a aussi l'amélioration des pistes cyclables ou, la semaine dernière, l'ouverture d'une nouvelle guinguette, "la guinguette du Belvédère", quai Doumergue, sur l'île de Nantes. D'autres projets sont sur le point de se concrétiser : l'ouverture, mi-mai, d'un belvédère à Saint-Herblain, au bout du quai Cormerais pour "prendre de la hauteur et voir la Loire autrement" et celle d'une pêcherie, quai Hoche sur l'île de Nantes, en juin.

La "guinguette du belvédère" vient d'ouvrir © Radio France - Marion Fersing

Des projets qui vont se concrétiser dans les années qui viennent

D'autres projets sont lancés comme les deux nouvelles lignes de Navibus : une pour 2020 entre la grue Titan grise de l'île de Nantes et la grue noire du Bas-Chantenay et l'autre pour 2023 entre Rezé et Chantenay. Les études pour l'élargissement du Pont Anne-de-Bretagne sont en cours. Le pôle nautique de Chantenay va se développer avec l'arrivée d'Airseas l'an prochain, le fabricant d'ailes géantes pour les grands navires. Et, en 2023, une nouvelle piscine avec un bassin nordique ouvrira près du stade Marcel-Saupin.

En 2020, une nouveau Navibus reliera l'île de Nantes au Bas-Chantenay © Radio France - Marion Fersing

Nantes métropole aimerait aussi développer le transport en barges, notamment pour emporter les débris de la déconstruction du MIN et amener les matériaux pour la construction du nouveau CHU sur l'île de Nantes.

Un village flottant !

Plus inattendu, un village flottant pourrait voir le jour près du palais des sports de Beaulieu. L'idée : une petite dizaine de maisons amarrées à un ponton qui ferait office de rue.

Certains engagements prennent plus de temps que prévu à se réaliser, mais la métropole joue le jeu

Pour suivre la réalisation des engagements pris lors du grand débat, il y a la "Conférence permanentes Loire" qui réunit les élus et des habitants de la métropole qui ont participé au débat comme Elise Roy. "L'ensemble des engagements sont plutôt activés", confirme-t-elle, avec un bémol. "Certains engagements mettent plus de temps à se concrétiser que ce qui avait été prévu initialement. Par exemple, on s'impatiente un peu sur les continuité piétonnes. En revanche, c'est sûr que les politiques publiques en lien avec le fleuve sont activées et que la métropole joue le jeu. Pas mal de choses avancent. Vraiment".