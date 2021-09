30 km/h en ville, transports, insécurité : les priorités du maire de Clermont Olivier Bianchi en cette rentrée

Olivier Bianchi a fait sa rentrée politique ce mercredi matin sur France Bleu. L'occasion de lui parler de ses priorités en matière de transports et de sécurité sur la ville de Clermont-Ferrand. Il détaille aussi son choix de soutenir Anne Hidalgo dans la course à la Présidentielle.

Olivier Bianchi, le maire socialiste de Clermont-Ferrand, entame la deuxième année de son second mandat à la tête de la ville. A l'occasion de la rentrée, France Bleu Pays d'Auvergne l'a interrogé sur ses priorités, ses projets, ses souhaits pour les années à venir. L'occasion aussi de l'interroger en cette année présidentielle sur son choix de soutenir la maire de Paris Anne Hidalgo.

Olivier Bianchi, le projet de passer la ville de Clermont-Ferrand en zone 30 se précise ?

C'est un engagement de campagne que nous avions pris. Donc, à compter du 1er décembre, la Ville va passer en zone 30. Je rappelle qu'actuellement, 28% du territoire communal est déjà en zone 30. Ce sera donc une généralisation. Pour être très clair, les boulevards qui sont aujourd'hui à 70 passeront à 50 et toutes les rues qui étaient à 50, qui restaient à 50 passeront à 30. C'est le sens de l'histoire. C'est dans beaucoup de villes de France aujourd'hui, dès le 1er décembre.

Vous n'avez pas peur d'une levée de boucliers de la part de nombreux automobilistes clermontois ?

Mais la réalité, en fait, c'est que quand on regarde en moyenne à quelle allure on conduit, entre les bouchons, les feux, les piétons, la sécurité, on est rarement au-dessus de 50 et même au-dessus de 30. Vous savez, on avait acheté un radar pour comptabiliser les dépassements au-dessus de 50, puisque les gens trouvaient que tout le monde allait très vite, on a vu relevé que 4,6% d'infractions. Donc en fait, la réalité dans une ville, c'est que vous ne roulez pas très vite.

La voiture n'est plus la bienvenue dans le centre-ville de Clermont. C'est aussi l'idée de cette journée sans voiture ce dimanche ?

Dimanche, nous devons apaiser nos villes. Nous devons réduire les CO2 qui créé des maladies chroniques chez nos enfants. Donc, nous devons réduire la part de la voiture. Elle ne disparaîtra pas complètement. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, mais par contre, nous devons rééquilibrer au bénéfice des mobilités douces : vélos, piétons et des transports publics, le partage de l'espace. Donc, oui, nous essayons d'acculturer, de changer notre rapport à l'utilisation de notre véhicule.

Cela passe par le développement des transports. Le projet InspiRe. Où en est-il ? Est-ce que les craintes exprimées par une certaine partie de la population sont dissipées ?

InspiRe, ce sont vingt kilomètres dans notre métropole pour offrir une meilleure desserte en termes de transports publics. L'enquête publique va être lancée en 2022. Les gens vont donc pouvoir s'exprimer à nouveau. La pré-concertation est terminée, même si je l'ai prolongée un peu. J'ai entendu les résistances. Je me rendrai dans certains quartiers clermontois, du côté du quartier de l'Oradou et du boulevard Bergonié, pour des réunions. J'ai entendu aussi les résistances et les réserves des Chamalièrois. Donc, nous allons proposer, dans le cadre de l'enquête publique, une solution qui sera adaptable et chacun pourra s'exprimer. Ensuite, le chantier aura lieu et les travaux seront construits pour qu'en 2026, nous ayons cette nouvelle ligne de transport public.

Un sujet sur lequel vous êtes attaqué, c'est l'insécurité. L'insécurité aussi dans les quartiers dits sensibles, populaires. Que répondez-vous à ceux qui vous attaquent et qui disent que le maire n'en fait pas assez ?

Moi, je sais qu'il y a une réalité des faits. L'insécurité augmente, notamment liée au trafic de drogue dans certains endroits de quartiers qui étaient autrefois des quartiers plutôt tranquilles, résidentiels ou des quartiers de centre-ville puisque ce n'est pas seulement dans les quartiers populaires. Il y a une montée incontestable des trafics qui génèrent des désagréments insupportables. Et donc, moi, je prends la mesure de cela. Nous avons signé un contrat local de sécurité avec le gouvernement. Nous mettons en œuvre des postes de policiers supplémentaires. Il y a déjà eu deux postes cette année. Il y en aura une dizaine dans les années qui viennent. On aura entre 20 ou 30 policiers supplémentaires à la fin du mandat. Il y aura une brigade nocturne pour les soirées. Nous avons équipé en pistolet électrique nos policiers et nous nous coordonnons avec la justice et avec la police nationale pour faire des opérations de lutte contre les trafics de drogue. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a un peu plus de grabuge, en quelque sorte, parce que nous dérangeons les trafiquants. Et donc, je ne crois pas qu'on ne fait rien. Mais je comprends l'exaspération de nos concitoyens qui aimeraient que cela change plus vite.

Vous êtes aussi impliqué dans la campagne présidentielle aux côtés de Anne Hidalgo. Pourquoi ce soutien ? Et quel va être votre activité aux côtés de la maire de Paris ?

D'abord parce que je pense que ma tradition politique, la social démocratie, a quelque chose à dire dans cette élection présidentielle et que nous devons être représentés et que parmi tous nos candidats, Anne Hidalgo m'apparaît comme la plus naturelle. Ce qui est d'ailleurs une première depuis longtemps au Parti socialiste, c'est qu'il n'y a pas de discussion. Elle est naturellement la candidate. Je la connais depuis longtemps. J'ai souhaité l'accompagner. Elle est venue à Clermont-Ferrand. Je m'occuperai évidemment des questions qui sont celles que je maîtrise le mieux, celles des politiques publiques, culturelles, et j'aurai la responsabilité d'être son référent en Auvergne, où j'essaierai d'organiser cette campagne pour que nous soyons au deuxième tour de l'élection présidentielle.