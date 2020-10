30 km/h et pistes cyclables à Nantes : le face à face Rolland-Garnier

La maire de Nantes et la chef de file de l'opposition dressent toutes les deux le bilan des 100 premiers jours du nouveau mandat de Johanna Rolland. Point de crispation : le passage aux 30 km/h et les expérimentations pour faire plus de place aux vélos.

Le bilan des 100 premiers jours du nouveau mandat de Johanna Rolland à la mairie de Nantes, dressé à la fois par la maire elle-même et par l'opposition ce mardi. La mesure phare adoptée depuis sa réélection, c'est le passage à 30 km/h associé à davantage de pistes cyclables. Elle fait râler beaucoup d'automobilistes qui se retrouvent coincés dans les bouchons et elle donne lieu à un premier face à face entre la maire de Nantes et la chef de file de l'opposition, Laurence Garnier.

Aucun intérêt à part emmerder les automobilistes

Si l'opposition municipale de la droite et du centre est d'accord sur l'objectif, elle conteste en revanche la façon de faire. "Les 30 km/h à Nantes, tout le monde en rêve ! Mais personne ne roule aussi vite", ironise Laurence Garnier. "Tous les axes sont saturés : le pont Anne-de-Bretagne, le quai de la Fosse où on a réussi à expérimenter trois pistes cyclables côte à côte, ce qui n'a aucun intérêt à part, pardonnez-moi du terme, emmerder les automobilistes !" D'après Laurence Garnier, le temps de trajet des automobilistes de la métropole a augmenté de 67%. "Ce n'est pas possible de réussir en trois mois à congestionner la ville comme ça !", s'agace l'élue.

Laurence Garnier souhaite donc davantage de concertation autour du vélo à Nantes avec un "plan guide". C'est-à-dire un schéma directeur sur cinq ans avec, année après année, des voies vélos numérotées et colorées qui vont pouvoir être développées. "On veut quelque chose d'ambitieux, de concerté et de lisible qui permettra de concilier tous les modes de transports".

La promesse de prendre en compte tous les avis

Réponse de Johanna Rolland : "ces nouveaux aménagements pour le vélo sont en cours d'évaluation". La maire de Nantes promet que tous les avis seront pris en compte, ceux des piétons, des cyclistes, des automobilistes, des riverains, des commerçants... Et que des décisions seront prises à l'issue de cette évaluation. Les aménagements seront soit validés, soit supprimés soit adaptés.

Plus on va développer les transports en commun, le vélo et la marche à pied, plus ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pourront le faire dans des conditions fluides

Ceci étant dit, pas question pour Johanna Rolland de revenir sur l'objectif fixé : "Aujourd'hui, la part de déplacements en voiture dans la métropole est de 43%. Ce qu'on veut, c'est qu'à l'horizon 2030, ce soit 27%. Je sais bien qu'une partie des Nantais vont avoir besoin de continuer d'utiliser leur voiture en raison de leur âge, de leur métier... En revanche, plus on va développer les transports en commun, le vélo et la marche à pied, plus ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pourront le faire dans des conditions fluides."

Il va falloir que tout le monde fasse des efforts

Et à ceux qui râlent, qu'ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes, voilà ce que répond Johanna Rolland : "Quand on est la maire de cette jolie ville, on entend les piétons dire qu'ils ne sont pas respectés par les cyclistes et les cyclistes dire qu'ils ne sont pas respectés par les automobilistes. Il va falloir que tout le monde fasse un peu d'efforts pour apprendre à partager l'espace public".