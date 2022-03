318.549 personnes pourront voter à l'élection présidentielle en Dordogne

L'Insee vient de dévoiler les chiffres. En Dordogne, 318.549 personnes de plus de 18 ans sont inscrites sur les listes électorales et pourront voter au premier tour de l'élection présidentielle le 10 avril prochain.

318.549 Périgourdins vont bientôt recevoir leur carte électorale en Dordogne. A deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle, l'Insee vient de publier les chiffres du nombre d'inscrits sur les listes électorales. Et en Dordogne, 318.549 personnes de plus de 18 ans pourront voter au premier tour le 10 avril prochain.

A l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, 4,5 millions de personnes soit 90% des personnes en âge de voter sont inscrites sur les listes et pourront choisir parmi les douze candidats. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas les plus jeunes qui ne sont pas inscrits puisqu'ils sont inscrits d'office à leurs 18 ans. En revanche, le taux d'inscription chez les 30-49 ans et les plus de 90 ans est plus faible que la moyenne puisqu'ils sont seulement 87% à s'être inscrits.

Un chiffre en hausse à l'échelle nationale

A l'échelle nationale, 48,7 millions de personnes sont inscrites, c'est un million de plus qu'il y a cinq ans. Aujourd'hui, 95% des Français en âge de voter sont inscrits.

Pour vérifier votre inscription sur les listes électorales, vous pouvez cliquer ici.