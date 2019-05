33 panneaux pour les élections européennes : le casse-tête du maire de Naours dans la Somme

Naours, France

À l'annonce du nombre de listes candidates aux élections européennes, Jean-Michel Bouchy a été secoué : "La première chose quand j'ai appris ça, ça a été wouah, comment on va faire, ils sont fous." Le maire de Naours, 1200 habitants, ne dispose que d'une douzaine de panneau pour afficher les têtes de listes et candidats aux élections. Le règlement impose un panneau par liste.

"On réfléchit à acheter des plaques de contreplaqué pour construire les panneaux et pouvoir les réutiliser plus tard" explique l'élu. Mais se pose aussi la question de la place : comment les installer à côté du bureau de vote ? De la mairie à la grille de l'école, il y a trois mètres, l'alignement de panneaux pourraient continuer plus loin, mais : "est-ce qu'il faut qu'ils soient en une seule ligne ? est-ce que ceux qui seront en deuxième ligne diront qu'ils sont défavorisés ?" Jean-Michel Bouchy s'interroge, et sur cette règle-là, il n'a pas encore de réponse.

Des frais supplémentaires malvenus

Entre l'achat du bois, la construction, l'installation puis le nettoyage des panneaux de près d'un mètre de large, le maire s'attend à devoir débourser environ 1000 euros. Un budget imprévu, probablement puisé dans l'enveloppe dédiée aux travaux divers de la commune. "Le fait qu'on nous mette des coûts supplémentaires, surtout à une période où _on en demande financièrement de plus en plus aux communes_, que les dotations ne sont pas forcément à la hauteur de nos attentes, je ne trouve pas ça normal."

Au moment de conclure, la pointe d'ironie du maire vire à l'amertume : "Je reste persuadé qu'on va mettre des emplacements et que _des panneaux vont rester désespérément libres_, donc nous allons faire des achats qui ne serviront à rien."