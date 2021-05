34 Isérois derrière Bruno Bonnell avec La République en Marche

Les principales orientations de leur programme pour le département de l'Isère:

● Améliorer la desserte ferroviaire entre Voiron, Grenoble et Crolles pour offrir un service cadencé de type RER métropolitain

● Moderniser les lignes TER Lyon-Grenoble et Lyon-Valence

● Relier Grenoble à la ViaRhôna en vélo par le Sud, via les berges de l’Isère, et par le Nord, à travers la Voie romaine

● Et globalement, création d'une première vice-présidence au Savoir (Culture et formation) qui aura le budget le plus important de la région, devant le développement économique, avec l'ambition d'en faire la première région du savoir en Europe. "Deux budgets malmenés par Laurent Wauquiez" déclare Bruno Bonnell.

Les 34 colistiers de Bruno Bonnell

Laurent Thoviste, 57 ans, Fontaine, adjoint au maire et conseiller métropolitain ● Caroline Abadie, 45 ans, Vienne, députée ● Yannick Paque, 40 ans, Beaurepaire, maire ● Elodie Jacquier Laforge, 45 ans, Voiron, députée ● Olivier Six, 46 ans, Grenoble, chef d’entreprise ● Pascale Pruvost, 50 ans, Le Grand-Lemps, attachée parlementaire ● Sacha Benhamou, 29 ans, Biviers, consultant en relations publiques ● Sandrine Bouisset, 48 ans, L'Isle-d'Abeau, assistante de gestion ● André Borne, 60 ans, Bourgoin-Jallieu, retraité ● Estelle Perinel, 40 ans, Grenoble, conseillère développement international à la CCI ● Arnaud Beaumont, 45 ans, Grenoble, ingénieur ● Anne-Lise Bouvier, 40 ans, Claix, ingénieure hydroélectrique ● Alexandre Drogoz, 45 ans, Saint-Chef, docteur en chimie ● Pascale Le Marois, 61 ans, La Tronche, avocat ● Loick Ferrucci, 25 ans, Seyssins, agent immobilier ● Brigitte Covarel, 57 ans, Cessieu, restauratrice ● Paulin Vieu, 39 ans, Vienne, juriste en droit social ● Delphine Bense, 46 ans, Grenoble, responsable Fondation Sciences Po Grenoble ● Sébastien Courion, 35 ans, Roussillon, instructeur du droit des sols ● Addisalem Barré-Lafay, 25 ans, Grenoble, étudiante ● Iyad Rayane, 50 ans, Crolles, Ingénieur microélectronique ● Françoise Combe Duclos, 55 ans, Voiron, retraitée ● Jacques Menival, 60 ans, Saint-Chef, retraité ● Monique Inard, 64 ans, Saint-Martin-d’Hères, accompagnante éducative et sociale ● Michel Imbert, 60 ans, Villefontaine, conseiller emploi ● Florence Jay, 50 ans, La Terrasse, Responsable formation en EHPAD ● Luc Martignago, 60 ans, Claix, travailleur social en prison ● Lyliane Strazzeri, 50 ans, Saint-Ismier, ingénieure qualité CEA en communication ● William Dufour, 52 ans, Miribel-les-Echelles, maire ● Béatrice Krekdjian, 45 ans, Roussillon, naturopathe ● Michel Rey, 61 ans, Moirans, agriculteur ● Monique Ravounat, 60 ans, Pont-de-Chéruy, pharmacienne ● Philippe Langenieux-Villard, 65 ans, Allevard, conseiller régional ● Julie De Breza, 42 ans, Seyssins, adjointe au maire.