3411 Corréziens ont répondu à la consultation populaire du Conseil départemental de la Corrèze

La consultation populaire du département de la Corrèze sur son budget est terminée. Les premiers résultats doivent être publiés ce vendredi sur le site internet dédié, monavis.correze.fr. 3411 questionnaires ont été remplis.

Il s'agit pour le moment surtout de résultats quantitatifs. 3411 questionnaires ont été remplis soit sur papier soit directement sur le site internet. Il y a eu par ailleurs 1327 votes et 135 propositions faites par les Corréziens. Un succès estime Franck Peyret, vice-président du Conseil départemental en charge de l'administration générale. Qui se félicite en plus de la qualité des réponses. "Nous avons des propositions sur l'autisme, sur le Corrèze digital, la promotion de l'action sociale des non-actifs, le tourisme". Le secteur qui a suscité le plus de propositions est celui de l'attractivité du territoire. Avec une tendance qui se dégage. Les Corréziens veulent consommer du "fabriqué en Corrèze" et favoriser l'achat "corrézo-corréziens."

Des propositions inscrites au budget 2017

Les prochaines semaines seront consacrées à l'analyse plus fine des résultats de la consultation. Mais d'ores et déjà Franck Peyret précise que ces résultats seront bel et bien pris en compte dès le budget 2017. "Ce questionnaire n'est pas un coup de com mais un mode de démocratie participative active et réelle". Il y aura donc des propositions faites dans ces questionnaires qui seront reprises dans le budget du Conseil départemental dès cette année. Celui-ci sera voté en avril prochain.