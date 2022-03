Marseille : 35.000 personnes au meeting de Jean-Luc Mélenchon sur les plages du Prado

En terre marseillaise, Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône et candidat à l'élection présidentielle, ne se trompe pas : "Sentez-vous ce petit souffle qui passe ? Cette brise, qui est l'haleine de la Bonne Mère, notre mère commune." Il salue la fierté marseillaise et harangue une foule de spectateurs venus nombreux pour ce meeting.

Sur les plages du Prado ce dimanche après-midi, le candidat de la France Insoumise rassemble : 35.000 spectateurs massés face à la mer selon les organisateurs. C'est quand même moins que les 50.000 espérés et moins que les 70.000 en 2017 sur le Vieux-Port.

Sur la scène, Jean-Luc Mélenchon se satisfait de sa dynamique dans les sondages, qui le place en troisième position derrière Marine le Pen et Emmanuel Macron : "C'est vrai, petit à petit, on voit les courbes se rapprocher se réjouit l'Insoumis.

Mélenchon contre un "second tour low-cost"

Dans le viseur de Jean-Luc Mélenchon, le second tour : « Ils rêvaient d'une élection bien tranquille, qui se finirait comme d'habitude, d'un côté Emmanuel Macron, annoncé depuis des mois, de l'autre côté Marine Le Pen. Alors le premier tour était une sorte de formalité administrative […], on se retrouve en bonne compagnie pour un second tour low-cost. »

Jean-Luc Mélenchon, crédité de 12% à 15% dans les sondages, affiche sa confiance : "Ras-le-bol, nous voulons parler du changement climatique, de l'éducation des gosses, du monde, manger autrement, inventer autrement."