3e circonscription de la Loire : revivez le débat entre Faure-Muntian (En Marche) et Rochebloine (UDI)

Pour le second tour des législatives, les électeurs de la 3e circonscription choisiront entre le doyen ligérien François Rochebloine et la benjamine Valéria Faure-Muntian. Une opposition sur la forme et la question du renouvellement de l'assemblée, mais finalement peu de désaccords par ailleurs

Pour le second tour des élections législatives dans la troisième circonscription de la Loire, les électeurs ont le choix entre François Rochebloine (UDI), député sortant, doyen des candidats du second tour dans la Loire, et la benjamine du scrutin, Valéria Faure -Muntian. Au premier tour, le candidat UDI s'est qualifié avec 22,11%, derrière la candidate En Marche et ses 33,19%. Des résultats analysés à notre micro par les deux candidats lors du débat proposé par France Bleu, en partenariat avec la Tribune le Progrès.

L'Assemblée Nationale de demain, fraîcheur ou manque d'expérience ?

Un débat qui a été l'occasion d'y voir plus clair sur les divergences entre les deux candidats, notamment sur la question de l'inexpérience des députés En Marche qui s'apprêtent selon les sondages à entrer à l'Assemblée Nationale. Quand Valéria Faure-Muntian (LREM) se félicitait de venir de la société civile et d'être bientôt formée aux rouages de l'Assemblée, François Rochebloine répondait "je rêve !"

Les deux candidats ont effectivement des parcours radicalement différents. Un écart générationnel qui a animé le débat et qui est également ressorti au moment d'aborder les raisons de leur engagement en politique.

Prison de Saint-Bonnet-les-oules : deux candidats pour la continuité républicaine

Sur la table du futur député de cette circonscription, deux dossiers seront en haut de la pile : celui de la possible construction de l'A45 entre Saint-Étienne et Lyon, traversant cette vallée du Gier, et celui du projet de prison à Saint-Bonnet les Oules. Sur ce point, les deux candidats affichent à peu près la même réponse, celle de la continuité républicaine.

L'un de ces deux candidats sera donc élu de cette 3e circonscription ce dimanche et il devra porter des projets pour la France au sein de l'hémicycle. Pour François Rochebloine, il s'agirait en premier lieu de proposer "une meilleure prise en charge des maladies orphelines et le retour au septennat". La candidate de La République en marche Valéria Faure-Muntian annonce qu'elle aimerait "permettre une période d'essai pour les repreneurs d'entreprises".