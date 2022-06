Législatives - 3e circonscription du Cher : Aliénor Garcia-Bosch de Morales espère s'imposer pour la Nupes

On vous emmène ce matin dans la troisième circonscription du Cher (Bourges/Saint-Amand-Montrond) à l'occasion des élections législatives : Aliénor Garcia Bosch de Morales représente la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale).

Cette jeune femme de 28 ans a pris sa carte il y a quelques mois à La France Insoumise. Elle vit depuis deux ans à Maisonnais (près du Chatelet) où elle a racheté une ferme pour élever des chevaux. Issue d'une grande lignée aristocratique espagnole, Aliénor Garcia-Bosch de Morales a envoyé balader ses études en commerce international pour choisir une autre voie, celle qui lui correspond vraiment : " J'ai décidé de m'affranchir de cette condition sociale qui me donnait une ligne toute tracée " affirme Aliénor Garcia-Bosch de Morales. " Pour moi, c'était plutôt du commerce international, mais je ne supportais plus de devoir apprendre à vendre à des gens des choses dont ils n'ont pas besoin et à des prix toujours plus élevés. J'ai voulu redonner du sens aux choses que je fais. J'élève des chevaux, c'est concret. Je pense qu'il est urgent de réformer la PAC (politique agricole commune) pour favoriser l'installation des jeunes. Nous proposons par exemple une dégressivité plus forte pour que les plus petites exploitations soient favorisées afin de mettre un terme à la concentration toujours plus forte des terres. Savez-vous qu'un agriculteur se suicide chaque jour en France ? "

Un flyer distribué par la Nupes dans la 3eme circonscription du Cher © Radio France - Michel Benoit

Le RN est arrivé en tête dans cette troisième circonscription à l'élection présidentielle. Cela s'annonce très serré avec le député sortant (ex LREM) Loïc Kervran qui repart au combat : " Je rappelle quand même qu'il a voté à 96 % les lois proposées par la majorité présidentielle. Ces lois qui favorisent la suppression des lits dans les hôpitaux, ou la baisse des APL. Moi, je suis ancrée dans la réalité : j'ai accouché à domicile. J'étais en paix avec cela, mais je pense à toutes les femmes qui n'ont pas prévu d'accoucher chez elles. Celles qui souhaitent accoucher dignement dans les meilleures conditions et c'est pourquoi je soutiens une proposition que nous portons : une maternité à moins de trente minutes de chez soi et de même que chaque foyer ait accès à un hôpital et un médecin à moins de trente minutes. Grâce à l'union de la gauche, on a toutes nos chances cette année. La circonscription a tendance à basculer à chaque fois, un coup à gauche, un coup à droite. Si les planètes sont bien alignées, cette fois-ci , ce sera pour nous, à gauche ! "

