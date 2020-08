3ème ligne de métro à Toulouse : "J'ai senti que l'État serait au rendez-vous" (Jean-Luc Moudenc)

Le maire de Toulouse est pour le moins...satisfait. Après avoir passé une heure de demie ce vendredi dans le bureau du Premier Ministre en compagnie du préfet de Haute-Garonne Étienne Guyot, Jean-Luc Moudenc se dit satisfait d'avoir été entendu par le nouveau locataire gersois de Matignon. "C'est le premier de tous les Premiers Ministres qui consacre autant de temps à Toulouse" explique l'élu toulousain.

La sécurité : pas d'engagement mais une écoute attentive

Alors que le quartier des Izards a été le théâtre de pas moins de quatre fusillades, dont deux mortelles, cet été, le maire de Toulouse a de nouveau demandé des renforts de policiers et de magistrats. "Il m'a promis de regarder très attentivement ce sujet" explique Jean-Luc Moudenc qui estime à 150 le nombre de policiers supplémentaires nécessaires à moyen terme. Il sait qu'il n'obtiendra pas ce rattrapage complet en une seule fois. Le maire de Toulouse a également déposé la candidature de sa ville pour expérimenter l'extension des pouvoirs de la police municipale dans les prochains mois. Concrètement il s'agirait de permettre aux policiers municipaux toulousains de procéder à des contrôles d'identité ou à des interpellations. La ville de Nice est également candidate à cette "police municipale élargie".

La 3ème ligne de métro dans le plan de relance la semaine prochaine ?

C'est l'un des autres dossiers chauds du maire LR réélu et si l'information est confirmée la semaine prochaine, le maire devrait souffler...Selon lui, le projet de 3ème ligne de métro, entre Colomiers et Labège, devrait être inscrit dans le plan de relance économique qui sera présenté jeudi prochain par le gouvernement.

"Nous avons constaté, dit-il, que notre projet correspondait aux critères de l'État et j'ai donc bon espoir que nous soyons dans le plan de relance qui sera annoncé dans quelques jours et qui sera ensuite précisé territoire par territoire (...) J'ai senti que le Premier Ministre se disait dans sa tête que l'État serait au rendez-vous et que je n'aurai pas à attendre un an pour avoir exactement le montant de la participation de l'État". Toulouse Métropole espère obtenir 200 millions de l'euros de l'État sur un projet chiffré à 2,7 milliards d'euros.

La LGV à Toulouse : Jean-Luc Moudenc a prêché un convaincu

"C'est la nouveauté par-rapport aux discussions qu'on avait depuis trois ans avec l'exécutif actuel" dit le maire de Toulouse. Selon lui, le dossier de la LGV de Toulouse à Bordeaux, qui placerait la ville rose à à peine plus de trois heures de Paris, devrait avancer. Il a demandé à Jean Castex que la société de projet, imaginée comme pour le Grand Paris et qui donne aux collectivités locales la main pour financer et réaliser le projet, soit créée par ordonnance. "On pourrait démarrer au plus vite le premier tronçon de cette LGV, à savoir les aménagements au Nord de Toulouse, qui en plus permettrait à la région de développer l'offre du TER. On ferait quelque sorte d'une pierre deux coups. Et là-dessus j'ai reçu un retour favorable du 1er Ministre". Jean-Luc Moudenc qui espère là aussi que ces engagements verbaux se concrétiseront d'ici la fin de l'année.