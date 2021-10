4 500 militants présents au campus de La République En Marche au parc des expositions d'Avignon ce week-end

Le campus de La République En Marche (LREM) a fait venir plus de 4 500 militants des quatre coins de la France au parc des expositions d'Avignon ce week-end. De nombreux politiques ont tenu des discours pour se féliciter du bilan du quinquennat qui s'achève. Notamment le Premier Ministre Jean Castex qui était présent ce dimanche.

La députée LREM du Vaucluse, Souad Zitouni est contente du renforcement de la sécurité en France. Elle insiste sur un point qu'il faudrait approfondir si Emmanuel Macron est réélu à la présidentielle : la gestion des problèmes de trafic de drogue que connait bien le département du Vaucluse. "Il faut mettre plus de policiers de proximité dans les quartiers. Envoyer aussi des médiateurs pour parler aux jeunes et leur dire que d'autres voies existent."

La députée La République En Marche du Vaucluse Souad Zitouni. Copier

Des mesures à approfondir

L'espoir, pour les personnes présentes, c'est de voir Emmanuel Macron au pouvoir cinq ans de plus. Dans les mesures à approfondir : "valoriser l'éducation et la jeunesse" est beaucoup revenu dans la bouches des militants sur place. Serge, animateur du comité de La République En Marche de Morières-les-Avignon, Le Pontet et Entraigues : "donner du travail à tout le monde" pour pouvoir se dire "je me lève, j'ai du travail, je peux payer mes loyers et nourrir ma famille."