Peu de Bretons figurent sur les listes des élections européennes 2019

Les élections européennes ont lieu dimanche en France. 34 listes sont en lice pour 79 eurodéputés qui seront élus. Mais avec ces listes désormais nationales et non plus régionales, qu'est-ce que ça change ?

4% des candidats sont bretons

"Il y a moins de garantie en terme de représentativité géographique", explique le politologue rennais Thomas Frinault, maitre de conférence à l'Université de Rennes 2. "Les Bretons, par exemple, représentent 4% des candidats, un peu moins que le poids démographique de la Bretagne". 21% pour l'Ile-de-France, plus que son poids démographique (18%).