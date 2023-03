Quatre élus périgourdins dressent leur bilan à mi-mandat

La date est symbolique, mais cette semaine du 20 mars 2023 sonne le mi-mandat pour les maires périgourdins et leurs conseils municipaux. Au cours d'une semaine marquée par d'importantes mobilisations contre le projet de réforme des retraites, quatre élus périgourdins ont accepté de présenter leurs (nouvelles) fonctions et délégations, tout en dressant un bilan personnel.

Yohan Grangier, conseiller délégué à Champcevinel

Mars 2020 restera à coup sûr une période marquante dans la vie de Yohan Granger. Comme beaucoup de restaurateurs, il subira les conséquences économiques des confinements à répétition, l'obligeant à fermer son restaurant (Mr et Mme Dièse, NDLR) dans le centre-ville de Périgueux. A la même période, Christian Lecomte, le maire de Champcevinel, lui propose le poste de conseiller délégué à la communication, un nouveau rôle au sein du conseil municipal, sans cahier des charges particulier.

Yohan Grangier s'investit depuis 3 ans dans sa "commune de coeur", en multipliant les canaux de diffusion pour informer au mieux les 3500 habitants de Champcevinel. "Un juste retour des choses*"* pour le quarantenaire périgourdin souhaitant "rendre à Champcevinel tout ce qu'elle lui a donné".

Le conseil municipal de Champcevinel a d'ailleurs lancé un appel à projets dans le cadre du budget participatif 2023 . Chaque habitant qui le souhaite peut déposer son idée jusqu'au 17 juin prochain. Une commission analysera la demande de subvention et la faisabilité du projet avant de le soumettre au vote des habitants.

Gisèle Chastenet, première adjointe à Manzac-sur-Vern

Parmi les 4 élus invités à témoigner, Gisèle Chastenet est certainement la plus expérimentée. Élue en 2014 aux côtés de Bernard Puyrigaud, elle a suivi Yannick Rolland, le maire de Manzac-sur-Vern, assumant les responsabilités de première adjointe en charge de l'éducation, de l'action sociale et du développement durable.

L'investissement d'une élue locale, Gisèle Chastenet le connaît et sait qu'il se fera au détriment de la vie personnelle. Sur sa commune de Manzac, la première adjointe se félicite de la création d'un CCAS (Centre Communal d'Actions Sociales) et de l'implication du conseil municipal et des habitants pour recréer du lien social dans la commune qui compte près de 600 habitants.

Pendant ces 3 ans, Gisèle retiendra l'important travail réalisé au niveau de l'école communale (en RPI avec la commune de Grignols). Un restaurant scolaire qui propose 80% de repas bio, moins de gaspillage alimentaire, des poules installées près de la cantine et surtout un nouveau nom d'école. Il y a quelques mois, les élèves de CM1 et CM2 ont présenté une liste de noms au conseil municipal. Le nom de Joséphine Baker l'emportant d'une courte avance face à Yohan Kowall. Une grande fête réunissant anciens élèves et professeurs est organisée le 20 mai prochain au sein de l'école de Manzac-sur-Vern.

Evelyne Castellain, Gérald Trapy, Gisèle Chastenet et Yohan Grangier - Julien Pelé

Evelyne Castellain, première adjointe à Coulaures

Installée en Périgord depuis 2018, Evelyne Castellain a été solicitée par Corinne Ducrocq (maire de Coulaures), pour son expérience dans le domaine de l'éducation. Ancienne directrice d'école élémentaire dans l'agglomération Lilloise, Evelyne Castellain n'a pas chômé pour son premier mandat.

En charge de la culture, des affaires scolaires et des fêtes et cérémonies, Evelyne Castellain s'est investie rapidement dans le maintien du lien entre élèves et professeurs pendant les confinements de 2020. Sa plus grande fierté ? Sans doute le retour du salon du livre de Coulaures, associé à la commune d'Hautefort, le salon baptisé Les rencontres littéraires du Haut-Périgord a connu un grand succès en 2022. "Quand on a plus de têtes, on a plus d'idées", Evelyne Castellain prépare déjà l'édition 2023 avec le concours des élus d'Hautefort avec son lot d'invités et de surprises comme un remake du jeu "La tête et les jambes", rendu célèbre par Pierre Bellemare dans les années 60.

Gérald Trapy, adjoint à Bergerac

L'histoire retiendra que Gérald Trapy est le premier Bergeracois élu, en charge de la protection animale. Sur une idée de Jonathan Prioleaud, le maire de Bergerac, Gérald Trapy n'a pas hésité longtemps avant d'accepter les responsabilités d'adjoint en charge de la vie associative et de la protection animale.

"On partait de rien, alors nous avons établi une feuille de route avec Mr le maire" se souvient Gérald Trapy. 3 ans plus tard, les actions sont nombreuses : campagne de stérilisation pour les chats errants, installation d'une tour à hirondelles, prochainement des îlots de fraicheur seront installés place Gambetta (en prévision des futures canicules) avec points d'eau pour les chiens !

Fin 2022, Gérald Trapy a participé à la signature de la première Charte pour la condition animale de la ville de Bergerac. Une liste d'actions concrètes comme le refus d'accueillir des cirques utilisant des animaux sauvages, ou l'instauration d'une journée sans protéines animales par semaine dans les cantines scolaires.

Gérald Trapy réfléchit à développer des interventions pédagogiques dans les écoles pour sensibiliser le jeune public à l'accueil d'un animal domestique chez soi.

4 profils aux centres d'intérêt et compétences différents, mais tous cultivent le sens de l'engagement pour leur territoire. Un bilan positif malgré un début de mandat marqué par la crise sanitaire, tous espère un contexte sociétal plus serein pour les 3 prochaines années à venir.

