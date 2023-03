4 jours de Dunkerque : découvrez les 7 équipes World Tour sélectionnées

Il n'est pas peu fier Eric Marchyllie, le président des 4 Jours de Dunkerque, de confirmer que les équipes Jumbo-Visma et Soudal-Quickstep participeront à la 67ème édition de la course à étapes : "et on nous annonce de grands noms dans ces équipes mais je ne vous en dis pas plus". Le suspense demeure d'ici la présentation officielle de la course qui aura lieu au Casino de Dunkerque le 4 mai prochain. 10 équipes World Tour ont d'ores et déjà annoncé leur participation : côté international, Jumbo et Soudal-Quickstep qui n'étaient pas là l'année dernière, Intermarché-Circus-Wanty. L'équipe Alpecin-Deceuninck, présente en 2022, fait l'impasse cette année. Dans le peloton, on trouvera aussi les 4 équipes françaises de la 1ère division mondiale : Cofidis, Groupama-FDJ, Arkéa-Samsic et AG2R.

ⓘ Publicité

22 équipes

22 équipes vont donc prendre part à cette course qui traverse désormais l'ensemble des Hauts-de-France pendant 6 jours avec un départ de Dunkerque le 16 mai, direction Abbeville, dans la Somme pour la 1ère étape. En tout, ce sont 10 équipes qui prendront part au prochain Tour de France qui ont aussi choisi de participer aux 4 Jours.