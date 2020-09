4 sénateurs(trices) à élire dans l'Hérault

L'Hérault doit élire ce dimanche 4 nouveaux sénateurs. Il y a 14 listes avec chacune 6 noms (4 titulaires et 2 suppléants) ce qui fait un total de 84 candidats déclarés. C'est la première fois qu'il y en a autant. Mais pas de panique, ce n'est pas à vous de choisir, ce sont uniquement les grand électeurs qui votent en préfecture.

2556 grands électeurs appelés aux urnes

Dans l’Hérault ils sont 2556 : les parlementaires, les conseillers régionaux et départementaux mais surtout des élus municipaux. C'est la ville de Montpellier qui compte le plus de votants (358) .

Parmi les sénateurs sortants seule Marie-Therese Bruguière jette l’éponge. L'ancien maire de Castelnau-le-Lez Jean-Pierre Grand se représente sous l’étiquette LR . Agnès Constant qui a pris la place de Robert Navarro et siégeait dans le groupe En marche conduit une liste sans étiquette et Henri Cabanel élu en 2014 pour le PS y retourne aussi mais sur une liste divers gauche. C'est Hussein Bourghi secrétaire départemental du PS qui a été choisi a sa place, il affrontera en plus le dissident Christian Bilhac ex maire de Péret et président de l'association des maires de l’Hérault.

Reste, une liste communiste, une du mouvement radical , deux écolos, trois listes divers droite dont une conduite par la maire de Popian ,une divers centre et une liste du rassemblement national.

Au niveau national pas beaucoup de suspens, les Républicains et les Centristes devraient garder leur majorité. Le président Gérard Larcher 71 ans a déjà annoncé qu'il était candidat a sa succession.