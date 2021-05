40 ans après l'élection de François Mitterrand "la gauche se prépare à perdre", regrette François Hollande

Il y a quarante ans, le 10 mai 1981, François Mitterrand accédait à l'Élysée. Une date qui marque également l'entrée en politique de l'ancien président socialiste François Hollande, qui a partagé ses souvenirs de cette journée historique pour la gauche et sa vision de l'avenir à un an de l'élection présidentielle sur France Bleu ce lundi. Invité d'Une heure en France, l'ex chef de État s'est remémoré "son émotion intense" et ses "appréhensions" lorsque la gauche a accédé au pouvoir. Estimant que la gauche, divisée, "se prépare à perdre" en 2022, François Hollande a en outre confirmé qu'il sera "présent" durant la campagne "d'une façon ou d'une autre."

François Mitterrand, l'homme qui a ouvert la voie

Le 10 mai 1981, François Hollande se trouvait au siège du Parti socialiste, rue de Solférino. "C'était un saut dans l'inconnu" se souvient-il. "Qu'est-ce qu'allait être la réaction des marchés ? Qu'est-ce qu'allait être la réaction internationale ? C'était un évènement mondial, le fait que la gauche arrive au pouvoir avec des ministres communistes."

"François Mitterrand a permis, non seulement, que la gauche gagne, mais aussi qu'elle s'inscrive dans la durée" estime-t-il aujourd'hui. "Voilà la leçon de Mitterrand : même quand la gauche est divisée - elle l'est aujourd'hui - même quand il n'est pas le favori des pronostics - il ne l'était pas - même quand il est contesté dans son propre parti par Michel Rocard, il faut tenir bon, s'être identifié sur des propositions et avancer."

La gauche actuelle "ne propose rien"

Interrogé sur ses ambitions politiques, à un an de l'élection présidentielle 2022 et trois semaines après une réunion des responsables de gauche et écologistes, l'ancien chef de l'État s'est montré très critique vis-à-vis de la gauche jugeant qu'elle "ne propose rien" et "se prépare à perdre". "Il y en a, à l'intérieur même de la gauche, qui ne veulent pas qu'elle gagne. Parce que finalement c'est trop dur de gouverner, on est mieux dans l'opposition, c'est plus facile", a déploré François Hollande. "Et puis, comme on n'arrive pas à se mettre d'accord, pourquoi prendre le risque d'aller devant les Français, d'avoir éventuellement un mandat et ensuite de se déchirer ?"

"Je ne suis pas du tout sur cette posture là" a-t-il ajouté. "Je pense que pour les Français, c'est important qu'il y ait une alternative qui soit présentée en 2022. Il y en aura du côté de l'extrémisme, du côté du conservatisme, du côté du souverainisme. Il faut que le socialisme ou la gauche, inspirée maintenant par les urgences climatiques, puisse montrer qu'elle est une solution pour la France."

"Présent" durant la campagne "d'une façon ou d'une autre"

François Hollande a confirmé qu'il sera "présent" durant la campagne "d'une façon ou d'une autre". "Je ne peux pas me satisfaire d'une situation aussi désespérante", a-t-il expliqué. "Il faut bien qu'il y ait un choix, que l'on n'ait pas une obligation, soit d'écarter l'extrême droite, soit de refuser ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que je ne veux pas que la gauche se perde en réunions qui ne servent à rien (...) Si c'est pour se retrouver autour de la table pour ne rien dire et ne rien faire, mieux vaut faire son chemin. Si François Mitterrand avait passé son temps avec Georges Marchais et Robert Fabre à l'époque, il n'aurait jamais mené sa campagne et affirmé ses propositions."

"Il faut d'abord mettre sur la table des propositions qui peuvent convaincre les Français. Permettre l'union de tous ceux qui veulent les porter et ensuite trouver une incarnation. C'est ça, la logique politique", a-t-il conclu.