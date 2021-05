40 ans après l'élection de François Mitterrand, où en est le PS en Côte-d'Or aujourd'hui ?

Cela a été une soirée historique pour le Parti Socialiste et la gauche. Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Celui qui est alors maire de Château-Chinon et président du conseil départemental de la Nièvre, accède à la plus haute fonction de l'État en battant le président sortant, Valéry Giscard d'Estaing. Un second tour plus que serré : 51,76% pour le Nivernais d'adoption, 48,24% pour l'Auvergnat.

A l'époque, c'est le présentateur Jean-Pierre Elkabbach qui annonce le résultat à la télé. Le visage de François Mitterrand apparaît au fur et à mesure.

Les souvenirs mitterrandiens des Côte-d'Oriens

"Je me souviens de la grande fête à Dijon, raconte Florence, 19 ans à l'époque, tous les étudiants manifestaient pour lui. Ils étaient nombreux à être encartés au PS, mais pas moi. Il y avait une grande joie dans les rues. On s'est retrouvés devant le siège local du parti. On croyait vraiment à un grand changement." Une ambiance festive qui a également été vécue par Louis-Guy, 73 ans aujourd'hui. Il est alors ouvrier et membre de la Confédération Générale du Travail (CGT), pour lui ç'a a été "un grand événement et un grand espoir."

"Il a été le fossoyeur de la gauche", Thierry

Tout le monde n'a pas le sourire dans les rues de Dijon en évoquant l'ancien président de gauche. Thierry estime que François Mitterrand a d'abord été "le fossoyeur de la gauche. Il a renié la plupart des idéaux de la gauche. Sans oublier le fait qu'il a couvert pas mal de turpitudes : l'affaire du Rainbow Warrior en 1985 (sabotage d'un bateau de Greenpeace par deux agents des renseignements français, N.D.L.R). Globalement il a un mauvais bilan", estime le Dijonnais.

"On s'attendait à plus de changements dans les premières années de son premier mandat, mais en règle générale, j'en garde un bon souvenir", tempère Florence.

40 ans après, le PS surnage en Côte-d'Or

Le 10 mai 2021, 40 ans après l'accession au pouvoir de François Mitterrand, où en es le Parti Socialiste en Côte-d'Or ? "Grace aux élus locaux, il représente encore quelque chose. Il se porte bien", répond François Rebsamen, maire de Dijon. "Si on regarde 40 ans plus tard, la ville de Dijon est dirigée par un socialiste (sic), pareil pour la métropole. Il y a également un gros tiers d'élus départementaux qui sont socialistes, la région est dirigée par les socialistes", énumère l'ancien ministre du Travail de François Hollande avant d'ajouter de manière cinglante : "ça ne tient plus à une adhésion nationale."

"En Côte-d'Or, le PS se porte bien", estime François Rebsamen, maire de Dijon

C'est ce qui différencie le PS en Côte-d'Or, du même parti au niveau national, même si le maire de Dijon l'admet, "ça a été une déconfiture après l'élection présidentielle de 2017. Il ne s'y est rien passé d'exceptionnel. Le PS n'a pas travaillé, n'a pas réfléchi à un programme, n'a rien proposé. Donc à partir du moment où l'on ne fait pas un travail programmatique, on ne peut pas reconquérir l'opinion ou la confiance de l'opinion", juge François Rebsamen. Il était présent ce dimanche, justement, aux festivités des 40 ans de l'élection de François Mitterrand au Creusot (Saône-et-Loire), avec l'ancien président François Hollande et plusieurs anciens ministres comme Lionel Jospin, Pierre Joxe, ou encore l'actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo. Une réunion entre ténors pour commémorer, et aussi préparer la grande échéance : les élections présidentielles de 2022.

Malgré sa bonne santé apparente, le PS perd des adhérents en Côte-d'Or

Seulement, le Parti Socialiste fait face à une conjoncture embêtante : il perd des adhérents en Côte-d'Or depuis plusieurs années. A son pic, en 2007, entre 1.200 et 1.500 personnes étaient encartées au sein du parti de la rose. Aujourd'hui, il n'y a plus que 600 à 700 personnes selon son directeur en Côte-d'Or, Antoine Hoareau, dont au moins un tiers au sein de la section de Dijon, la plus importante du département.

Pour le dirigeant socialiste, cette évolution ne concerne pas que son parti, mais aussi tous les autres.