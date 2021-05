40 ans de l'élection de François Mitterrand : Lucien, militant socialiste rémois, se souvient du 10 mai 1981

Dans la salle de séjour de son appartement rémois, Lucien Blondet, 75 ans, se souvient du 10 mai 1981 comme si c'était hier : "L'émotion, elle était forte, ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ça ! Cette journée-là, c'était quelque chose, pour les militants de gauche." Ce jour-là, il y a 40 ans, le premier président socialiste de la Ve République, François Mitterrand, était élu.

En 1981, Lucien avait 35 ans : il était receveur des postes à Sept-Saulx (Marne), un petit village voisin de Mourmelon-le-Grand. Son père était ouvrier agricole, sa mère tenait le foyer familial et travaillait saisonnièrement. Un an avant l'élection présidentielle de 1981, Lucien, qui travaillait depuis l'âge de 14 ans, décide de s'engager au Parti socialiste.

Une élection synonyme d'espoir pour la gauche

En mai 1981, Lucien distribue des tracts à l'effigie de François Mitterand et il est assesseur dans le bureau de vote de Sept-Saulx. "Dès la fermeture des bureaux le soir, j'ai couru chez moi pour voir les résultats", se souvient Lucien. "Quand est apparue la photo de François Mitterrand sur l'écran de télévision à 20 heures, c'était une joie incroyable !" S'ensuit une fête, inoubliable selon Lucien : "On s'était tous retrouvés dans le café du centre pour faire la fête, il y avait du monde ! Je me souviens encore de tous les visages de ceux qui étaient venus."

On sentait que Mitterrand, c'était un rassembleur.

40 ans plus tard, Lucien est retraité et habite désormais à Reims. "Les gens ont oublié ce que François Mitterrand a apporté : la retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC et du minimum vieillesse, c'est quand même quelque chose ! C'était un rassembleur", se rappelle Lucien. Une période qu'il revit avec une pointe de nostalgie : "Aujourd'hui, j'ai 75 ans, mais j'aimerais bien revivre ça !"