40 ans de l'élection de Mitterrand : cette Nantaise a été la secrétaire du Président pendant 14 ans

L'anniversaire des 40 ans de l'accession au pouvoir de François Mitterrand, premier socialiste à s'installer à l'Élysée sous la cinquième République, réveille bien des souvenirs chez Paulette Decraene. Et pour cause, cette Nantaise, qui a ensuite grandi à Orléans "du jardin d'enfants jusqu'à la philo", a été aux côtés du natif de Jarnac pendant ses deux septennats. "Le soir du 10 mai 1981, je n'ai pas bougé de mon bureau", se remémore-t-elle, comme si c'était hier. Tranche d'histoire avec une fidèle de François Mitterrand.

"On était en larmes"

Tout au long de la journée, la confiance régnait, se souvient la "secrétaire de François Mitterrand par accident" depuis 1974. Contrairement à 1974 - scrutin remporté par Valéry Giscard d'Estaing avec 50,81% des voix - les signes avant-coureur étaient nombreux, se souvient l'octogénaire.

"Dès la fin d'après-midi, vers 17 heures, on a su que c'était bon, rembobine celle qui est aujourd'hui installée à Paris. Contrairement à mes fils, je ne suis pas allée à la Bastille. On a attendu le retour de François Mitterrand de Château-Chinon. Il est d'ailleurs resté très peu de temps. Je me souviens des difficultés pour monter l'escalier de la rue de Solférino. On était en larmes. Il nous a dit : écoutez, on a beaucoup de travail et demain matin on se retrouve sur la tombe de Georges Dayan au cimetière Montparnasse, c'était son ami, son frère."

Elle était l'intermédiaire entre certains chefs d'Etat et François Mitterrand

Avec son bureau "remarquablement situé avec vue sur le Grand palais", Paulette Decraene a fait partie des quatre secrétaires qui ont accompagné François Mitterrand jusqu'à son départ de l'Élysée. "Je suis nostalgique, sourit-elle. Je suis aussi nostalgique de l'âge que j'avais à ce moment-là, c'était bien. François Mitterrand n'était pas quelqu'un qui vous tapait sur l'épaule le matin en arrivant, on ne s'embrassait pas non plus. Mais c'était un grand patron et je le respectais énormément."

Mariée à un spécialiste des affaires africaines, la Nantaise a régulièrement joué le rôle d'intermédiaire entre le chef de l'Etat et ses homologues africains. "Je connaissais Ahmadou Ahidjo, Omar Bongo, liste l'ancienne secrétaire. D'ailleurs, Bongo avait expliqué à Pierre Joxe qu'il ne voulait passer que par moi." Des souvenirs, Paulette Decraene en a des centaines. Mais elle se souvient d'un en particulier, le jour de son départ : "François Mitterrand m'avait dédicacé une photo", évoque la retraitée. Une manière de la remercier pour tous les services rendus par cette femme de l'ombre.