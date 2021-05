"François Mitterrand, c'est avant tout leur collège" : à Caraman, peu d'élèves connaissent l'ancien président

"Je ne sais pas du tout qui c'est", affirment la plupart des élèves, principalement en classes de sixième et de cinquième, installés dans le CDI du collège François-Mitterrand de Caraman, en Haute-Garonne. Quarante ans après le 10 mai 1981, jour de l'élection du président socialiste après 25 ans de gouvernance par la droite, peu de ces collégiens savent mettre un visage et une fonction sur l'ancien chef d'État. "Je suis en train de regarder qui est François Mitterrand sur Wikipedia", explique Loïc, devant son ordinateur. "Sa tête ne me dit rien, il me fait penser à Jacques Chirac, c'est tout !"

Et pour les rares élèves qui connaissent vraiment l'homme derrière le nom du collège, c'est encore un peu flou. "Je sais que c'était un président mais je ne vois pas précisément qui c'est", avoue Manon. "Moi, mes parents en parlent de temps en temps à la maison", renchérit Laetitia. "Ils en disent beaucoup de bien, en expliquant qu'il a fait plein de choses. Il a aboli la peine de mort aussi, je crois."

Un programme un peu adapté

"François Mitterrand, avant tout c'est leur collège", confirme Cédric Merchet, principal de l'établissement qui porte le nom de l'ancien président, comme 38 autres écoles en France. "Ils ne se posent pas vraiment la question de qui ça pouvait être. Pour moi, ça me semble évident. On a grandi avec le président François Mitterrand. Ce n'est pas le cas des élèves actuels, mais plutôt de leurs parents. Et j'ai peut-être eu tort là-dessus, de ne pas insister quand on accueille les enfants en sixième. Il faudrait peut-être leur expliquer qui est ce personnage important de notre République française."

Dans la salle des profs, Franck Laporte prépare son planning de la semaine. Le professeur d'histoire-géographie a d'ailleurs prévu de modifier un peu le programme de ses cours ce lundi 10 mai 2021. "En général, quand il y a des dates symboliques comme ça, on essaie quand même de jouer sur cette mémoire", explique-t-il. "On leur demande ce que leur évoquera désormais François Mitterrand, après avoir étudié dans le collège qui porte son nom. Je pense qu'il y a quand même des réformes qui vont rester plus longtemps dans leurs têtes." En principe, l'élection de François Mitterrand arrive seulement dans le programme à la fin de l'année de troisième.