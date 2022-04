4000 personnes réunies à Avignon pour le meeting de Marine Le Pen

Dès 17h00 le parking du Parc Expo d’Avignon voyait affluer un flot ininterrompu de voitures et de bus. 2 heures plus tard, c’est une Marine Le Pen triomphante qui est monté sur scène devant un public tout acquis à sa cause. Durant une heure, sans surprise, la candidate du rassemblement national a déroulé ses thèmes principaux. Marine Le Pen a appelé à "faire barrage" à Emmanuel Macron et à "cette caste qui nous gouverne avec arrogance". Elle s'est également présentée comme la candidate du "peuple face à l'oligarchie".

Main tendue aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon

Promettant un "Printemps français", si elle est élue, Marine Le Pen en appelle aux "patriotes" de tous bords. Mais ceux de Jean-Luc Mélanchon étaient particulièrement ciblés. Pas d'allusion en revanche aux électeurs de Reconquête. Le parti d'Eric Zémour est pourtant arrivé 4ième dans le département avec 11.7% des suffrages au premier tour. Certains supporters du polémiste avaient d'ailleurs fait le déplacement. S'ils dénonçaient un discours populiste au début de l'intervention de Marine Le Pen, soixante minutes plus tard, beaucoup reconnaissaient avoir vu sur scène une "une vraie candidate".

Meeting de Marine Le Pen au Parc Expo d'Avignon © Radio France - David Dauba

