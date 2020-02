412 listes déposées pour les élections municipales de 2020 en Indre-et-Loire

On connaît désormais exactement le nombre de listes candidates pour les élections municipales de 2020 en Indre-et-Loire. Le dépôt des listes devait être fait en préfecture avant le jeudi 27 février au soir.

En Touraine, 412 listes ont été déposées mais 7 communes n'ont pas de liste, alors qu'en 2014 il y avait des listes dans toutes les communes.

Record du nombre de listes pour Tours

Comme il fallait s'y attendre, c'est la ville de Tours qui détient le record du nombre de listes. Il y en a 11, avec la surprise du chef, le dépôt in-extremis d'une liste présentée par les avocats du barreau de Tours pour exposer leurs revendications contre la réforme des retraites. Cette liste s'appelle d'ailleurs "Nous ne battrons pas en retraite à Tours".

A Saint Pierre des Corps, 7 listes se présentent pour succéder à Marie-France Beaufils qui ne se représente pas. Vient ensuite Joué-les-Tours où 5 listes vont batailler dont celle du maire sortant Philippe Augis.

Puis, deux communes à 4 listes comme Amboise et Chinon et une petite série à 3 listes notamment à Saint Cyr-sur-Loire, Château Renault, Cinq Mars la Pile, Descartes, Langeais, Nazelles-Négron et même Villiers-au-Bouin.

Plusieurs communes sans candidat

Il y a 7 communes qui se retrouvent sans liste et sans candidat, parmi elle Souvigny en Touraine, son maire qui a décidé de jeter l'éponge n'a pas réussi à convaincre ses ex-colistiers de constituer une liste.

Et ce n'est pas le seul car sur la liste officielle fournie par la préfecture, on ne retrouve de liste ni à St Benoit-la-Forêt, ni à Chaveigne, à Chemillé sur Dême ou notamment à Saint Christophe sur le Nais.